Давний знакомый Путина и духовник ФСБ: что известно о новоназначенном главе 'Крымской митрополии' РПЦ

Митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Шевкунова), которого называют "духовником Путина", уволили с должности главы Псковской митрополии и назначили руководителем "Крымской митрополии РПЦ". Таким образом, Тихон (Шевкунов) стал "митрополитом Симферопольским и Крымским". Таким образом, Шевкунов стал "митрополитом Симферопольским и Крымским".

Об этом сообщил сайт Московского патриархата. А о том, кем на самом деле митрополит Тихон, рассказал религиозный обозреватель Ярослав Федорчук.

Тихон Шевкунов, чаще всего упоминаемый в СМИ как "духовник Путина", является одним из наиболее влиятельных деятелей РПЦ начиная со второй половины 1990-х годов. Заняв со скандалом храм в разрушенном Сретенском монастыре на Лубянке, он очень быстро нашел путь к душам своих соседей из ФСБ, отметил Федорчук.

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По его словам, он такой же "имперец в псевдоинтеллектуальной обертке". Шевкунов также хорошо разбирается в том, как играть на публику. Федорчук характеризует Тихона как чрезвычайно способного организатора и умелого "собирателя средств".

"В какой-то степени он – противоположность и Кириллу Гундяеву, и его предшественнику. Он никогда, как Гундяев, не восхищался Западом, экуменизмом, показной роскошью. Он "скромный", - отметил обозреватель.

В то же время, по словам Федорчука, "духовник Путина" мог дать фору Алексию как интеллектуал, способный выстроить легкое общение с разными собеседниками. И без самососредоточенности и эпатажности, присущих еще одному известному медийному лицу МП – протодиакону Кураеву,

"Соседство с известным зданием на Лубянке, резиденцией КГБ-ФСБ (случайное или нет - возможно когда-нибудь это станет известно точно), сыграло в его истории ключевую роль. Спецушники – тоже люди. В то же время от времени ищут "духовности". Кто-то - искренне , кто-то – потому что это модно или полезно для связей. Или, чтобы как Штирлиц через пастора Шлага, выполнять свои обязанности. Так или иначе, Шевкунов и Путин, тогда еще не президент, а просто сосед с ФСБ, познакомились. Очевидно, у них возникла взаимная симпатия", – рассказал Федорчук.

Обозреватель отметил, что у них был одинаковый рост, что в случае Путина тоже важно: ему психологически не комфортно общаться с вышестоящими. Одинаковые взгляды на настоящее и будущее России – имперско-великодержавные. Приблизительно одинаковый возраст. Также Путин обратил внимание на личную не скомпрометированность Тихона – никаких водочно-табачных афер в стиле Гундяева за церковником не тянулось.

"С тех пор между Путиным и Шевкуновым завязались стабильные отношения. Хотя считать его действительно "духовником" в классическом понимании не стоит - скорее он для российского тирана приятный собеседник на духовно-историческую тематику. А также элемент респектабельности - должен быть у "настоящего российского" патриота" собственный духовник!" отметил обозреватель.

По его словам, влияние Шевкунова благодаря таким связям стало расти, особенно после прихода Путина в Кремль. И возрос настолько, что когда даже совершенно бездарные особы становились епископами – он годами оставался архимандритом. Ибо в патриархии опасались, что в сане епископа "духовник Путина" приобретет еще больший вес.

В конце концов, эта дилемма решилась при правлении Гундяева таким образом, что Шевкунов стал викарным епископом, но через три года, в 2018-м, его назначили архиереем в Псков. С одной стороны – Гундяев от него лишился в Москве. С другой – Шевкунов стал самостоятельным управляющим и даже митрополитом. Что формально сделало возможным для него стать реальным кандидатом на выборах патриарха.

С началом захватнической войны РФ против Украины Тихон был одним из первых, кто в высших эшелонах РПЦ безоговорочно поддержал Путина.

Обозреватель отметил, что на фоне полного провала войны, одной из причин которого была чрезмерная переоценка симпатий украинцев к РПЦ и влияния последней на общество, росло и продолжает расти недовольство Гундяевым как "неэффективным". Ведь он не смог ни остановить процесс автокефалии для Украины, ни повлиять на мировое религиозное сообщество по поддержке путинской политики.

Так что в условиях обострения войны и перспективы потери Крыма, на церковном троне оккупированного полуострова Кремлю потребовался кто-то более эффективный, считает обозреватель.

"Назначили Шевкунова. И все задают вопрос – почему? Что это? Наказание, повышение? Мое мнение – это типичная кремлевская спецоперация на несколько шагов. Назначением в горячую точку и так уже достаточно известному Тихону придают медийный вес и внимание. В то же время его крепко привязывают к действующему режиму", – отметил Федорчук.