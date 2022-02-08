Давайте сразу iPhone: украинцы бурно отреагировали на заявление Зеленского о смартфонах для пенсионеров

Во время выступления на Diia Summit президент Владимир Зеленский пообещал, что каждый вакцинированный украинец старше 60 лет сможет получить бесплатно смартфон. Украинцы уже отреагировали на эти слова, напомнив также о предыдущих обещаниях гаранта.

Примечательно, что далеко не всем понравилась идея с раздачей смартфонов, и граждане с иронией предложили власти сразу раздавать iPhone. Свои мнения украинцы выразили на страницах OBOZREVATEL в Facebook и Telegram.

Часть украинцев предположила, что таким образом власть пытается привлечь население, возрастом 60+, к вакцинальной кампании. Некоторые также допустили, что сейчас власть раздает смартфоны пожилым украинцам, чтобы в будущем привлечь их к электронным выборам, идея которых в последнее время активно обсуждается в обществе.

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Кроме того, Зеленскому напомнили, что он обещал заработные платы учителям по 4 тыс. долларов, окончание войны на Донбассе и прочие предвыборные слова президента.

Также некоторые пользователи соцсети посетовали, что за их налоги пожилым украинцам раздадут смартфоны, но при этом часть из них, вероятно, даже не сможет воспользоваться гаджетом.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вакцинированные граждане, которым исполнилось 60 лет, получат бесплатный смартфон и льготный интернет. Госпрограмму запустят уже в апреле.

Во время Diia Summit сообщили, что в Дії вводятся и другие новые услуги. Само приложение обновится, в нем появятся новые виды цифровых документов. "Два года мы анализировали жизненные ситуации, в которых граждане Украины взаимодействуют с государством. Самые популярные услуги переводили в онлайн", – сказал на открытии саммита Зеленский. По его словам, по состоянию на февраль-2022 в Дії зарегистрировано почти 14 млн пользователей.