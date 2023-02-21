'Давайте не будем больше сидеть на месте': депутат от партии Нетаньяху призвал Израиль предоставить Украине военную помощь

Высокопоставленный депутат от партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Йоэль Эдельштейн призвал власти страны прекратить "сидеть на месте" в контексте Украины. Он заявил, что Израиль должен предоставить Киеву военную защиту от страны-террориста России.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Заявления Эдельштейна, главы комитета по иностранным делам и обороне израильского парламента, были встречены Киевом с одобрением, но не вызвали немедленной реакции со стороны Нетаньяху.

Хотя Израиль осудил широкомасштабное российское вторжение и предоставил Украине гуманитарную помощь и защитное снаряжение, страна не стала расширять помощь.

"Мы больше не должны сидеть в стороне", – заявил Эдельштейн.

В совместном заявлении Эдельштейн и депутат от оппозиции Зеэв Элькин призвали правительство Нетаньяху "значительно увеличить" поддержку Украины, посчитав гуманитарную помощь недостаточной.

"Мы должны помогать Украине во всех сферах, где израильские технологии, в том числе военные, способны защитить гражданское население, его свободу и независимость", – заявили они.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 февраля, встретился с депутатами парламента Израиля. Представители Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеев Элькин находятся с визитом в Киеве.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил надежду на изменение позиции Иерусалима в отношении помощи Киеву защитным вооружением. Такая поддержка поможет сохранить жизнь гражданских лиц, подчеркнул дипломат.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в четверг, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Он пообещал, что Израиль предоставит Украине новую систему предупреждения о воздушной угрозе через три-шесть месяцев.

В то же время украинская сторона передала Иерусалиму список своих военных нужд, закрыть которые мог бы помочь Израиль. Приоритетными в этом списке являются технологии противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильский премьер Беньямин Нетаньяху говорил о готовности начать передачу Киеву "военных средств". Что же стоит за этой формулировкой, политик не уточнил.

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