Дания отправит в Украину следователей для документирования военных преступлений России

Правительство Дании приняло решение отправить в Украину следователей для документирования военных преступлений оккупационной российской армии. Они должны прибыть на территорию нашей страны осенью.

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Они будут собирать информацию для расследования преступлений РФ. Об этом сообщил посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен на Всеукраинском правозащитном форуме "Легион права" 7 июня, передает "Укринформ".

"Дания готовится направить команду следователей в Украину, чтобы поддерживать текущее расследование военных преступлений (совершённых российскими войсками в Украине. – Ред.). Это произойдет осенью", –сказал Миккельсен.

По словам дипломата, Дания уже активно активно поддерживает работу Международного уголовного суда в Гааге. Это учреждение будет играть ключевую роль в процессе привлечения всех виновных к справедливой ответственности.

Он отметил, что мир должен способствовать тому, чтобы наступила справедливость, в другом случае победа Украины будет неполной.

"Те ужасы, которые совершила Россия в Буче, Ирпене демонстрируют, что мы должны делать больше, чтобы обеспечить борьбу с этим явлением, особенно в военном контексте", – отметил дипломат.

Миккельсен также напомнил, что в этом году будет отмечаться 75-я годовщина принятия Всеобщей декларации прав человека. По его словам, по этому случаю Датский институт прав человека пригласит в Копенгаген представителей международных правозащитных организаций.

Как известно, США назначили своего прокурора в Международный центр судебного преследования за преступления агрессии против Украины (ІСРА), который заработает в Гааге на базе Евроюста. Минюст США также назначит постоянного советника по правовым вопросам в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание специального трибунала по преступлениям России против Украины. Этому предшествовали долгие дебаты.

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