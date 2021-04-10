Коротко информирую.

Украинская добровольческая армия ведет плановую работу как на Восточном фронте, так и в тылу.

При возможном обострении военной ситуации и широкомасштабном наступлении врага, будут немедленно восстановлены и развернутые резервные 5-й и 8-й Отдельные батальоны и подразделения обеспечения, а также создан 3-й Отдельный батальон. "Госпитальеры" – готовы. Кроме того, учитывая ситуацию, возможно развертывание дополнительных легкопихотних отрядов...

УДА, как всегда, будет действовать в подчинении Командования Вооруженных Сил Украины и плечом к плечу с нашими Братьями по оружию защищать родную землю от злобных кремлевских орков...

Дамы и господа, без паники!

Победа будет за нами!

За домашние очага и алтари!

Слава Украине!