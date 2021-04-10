Коротко інформую.

Українська добровольча армія веде планову роботу як на Східному фронті, так і в тилу.

При можливому загостренні воєнної ситуації та широкомасштабному наступі ворога, будуть негайно відновлені та розгорнуті резервні 5-й і 8-й Окремі батальйони і підрозділи забезпечення, а також створений 3-й Окремий батальйон. "Госпітальєри" – готові. Окрім того, враховуючи ситуацію, можливе розгортання додаткових легкопіхотних загонів...

УДА, як завжди, буде діяти у підпорядкуванні Командування Збройних Сил України та плече в плече з нашими Братами по зброї боронити рідну землю від злобних кремлівських орків...

Пані та панове, без паніки!

Перемога буде за нами!

За домашні огнища і вівтарі!

Слава Україні!