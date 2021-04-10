Дамы и господа, без паники! Победа будет за нами!
Коротко информирую.
Украинская добровольческая армия ведет плановую работу как на Восточном фронте, так и в тылу.
При возможном обострении военной ситуации и широкомасштабном наступлении врага, будут немедленно восстановлены и развернутые резервные 5-й и 8-й Отдельные батальоны и подразделения обеспечения, а также создан 3-й Отдельный батальон. "Госпитальеры" – готовы. Кроме того, учитывая ситуацию, возможно развертывание дополнительных легкопихотних отрядов...
УДА, как всегда, будет действовать в подчинении Командования Вооруженных Сил Украины и плечом к плечу с нашими Братьями по оружию защищать родную землю от злобных кремлевских орков...
Дамы и господа, без паники!
Победа будет за нами!
За домашние очага и алтари!
Слава Украине!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.