Так уж случилось, что все пасхальные праздники, всегда пролетали обычно. Мама, тетки и бабушки пекли батареи пасок, которые потом занимали все подоконники. Мы дети, старались в первую очередь слопать разноцветную глазурь и конечно же устраивали "яичные сражения". Важно было расфигачить кучу разноцветных куриных яиц, чтобы потом их съесть. Вот и все праздники...

Шесть лет назад, Пасха была необычная. Не такая как всегда. Двенадцатое апреля пятнадцатого года. Окраина Широкино. Загодя волонтеры на командный пункт "Замок" навезли сотни пасок. Больших и маленьких. Вкусных и очень вкусных. Казалось, что теперь до Нового года будем хомячить только одни лишь паски. На позициях ситуация была схожая.

С утра дня Светлого Воскресенья Оливер собрал Великодний кошик и махнул с Соболем в ближайший храм святить кондитерские изделия. Рации молчали. За день до Пасхи, в Минске договорились с российскими оккупантами о перемирии. Дескать мы понимаем, что бурятам и удмуртам фиолетово, но всё же это важный праздник. Дайте людям спокойно отпраздновать. Потом войну воевать будете. Успеете ещё. Оккупанты вроде согласились. Можно было вздохнуть относительно спокойно.

Погода радовала своим теплом. На пляже разожгли мангал, пожарили шашлыки, нарезали горы свежей зелени и разлили по пластиковым стаканам "колу".

– Ну парни... Христос Воскрес! Дай Бог, чтобы все вернулись домой, живыми и здоровыми! - Стаканы хрустнули пластиковыми боками и Соболь опустил взгляд в песок. Батя вспомнил тех, кто отдал жизнь защищая Украину.

– Христос Воскрес, командир...

Шашлыки удались на славу. Солнце дразнило своими лучами, отражаясь миллионами бликов в морской глади. Тридцатый присел на корточки, похлопав ладонью по морской воде.

– Русик! Купаться будешь?

– А это идея Кот! – Прапоршик сдвинул кепи на затылок, – Но холодновато ещё! Жопу можно отморозить!

Терпение российских оккупантов оказалось недолгим. В шестнадцать часов, в море плюхнулась сто двадцатая мина.

– О, блин! Начинается! Наелись шашлыков, – пробурчал комбат, – Всё! Срочно собираемся!

Рация сразу же взорвалась матюками, выплёвывая кучу информации. В Широкино начался бой. Светлое Воскресенье закончилось очень быстро. Оно то и понятно. Ведь им, оркам с ублюдочной колорадской ленточкой на груди и рукаве, нужна война. А тут какой-то, не совсем понятный им праздник. И совсем не понятное перемирие...

Дай Бог, чтобы в Украине как можно скорей все праздники были мирными!

Береги Боже Украину! Прошу тебя...

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