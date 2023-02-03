DAF на фронте – вещь универсальная: Порошенко передал в ДШУ первую передвижную мастерскую на базе грузовика

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" подготовили для военных передвижную ремонтную мастерскую на базе британского грузовика DAF. Если первый образец понравится десантникам – будут делать еще.

Видео дня

Об этом пятый президент рассказал в Facebook.

"DAF на фронте – вещь универсальная. А в наших руках он легко трансформируется хоть в средство противовоздушной обороны, когда мы разместили на нем ЗУшку, хоть в банно-прачечный комплекс или специально оборудованный кунг, с которого будут взлетать "Посейдоны", а теперь еще и в мастерскую", – показал Порошенко чудо-машину, полную необходимых инструментов.

"Это – первый образец полноценной передвижной мастерской для зоны боевых действий. С полным набором всех необходимых инструментов. Передаем ее на испытание и строгую оценку командованию ДШВ. Уверен, что испытание в боевых условиях пройдет успешно, и мы вместе с ОО Дело Обществ и Фондом Порошенко скоро будем передавать многие такие мастерские батальонам логистики", – отмечает пятый Президент.

15 января Порошенко в Ровно передал бригаде терробороны 5 грузовиков DAF, которые были переоборудованы под "антишахеды". Это совместный проект, который в Ровно Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело громад" реализуют с военными, местными властями и командой "Евросолидарности". Еще два грузовика для ПВО получил батальон ТрО, прикрывающий столицу.

Также на шасси этих грузовиков изготовили специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon. Несколько комплексов такой техники уже поступило в войска.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Дело Общин" законтрактовали в Великобритании более 300 грузовиков Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.