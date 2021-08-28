COVID-сертификаты подводят украинцев на границе: что делать, если они не сработали

COVID-сертификаты в приложении Дія додают украинцам хлопот. Сначала у людей возникали трудности с идентификацией лица, а теперь уже загруженные документы оказываются недействительными при проверках пограничниками.

Историями украинцы делятся в Facebook. Работники Минцифры дали советы, что делать в таких ситуациях.

В приложении Дія все вакцинированные украинцы могут получить COVID-сертификаты внутреннего и международного образца. С 20 августа Европейский Союз официально признал их соответствующими европейским.

У людей есть возможность путешествовать с телефоном и не беспокоиться о наличии печатной версии сертификата. Но на практике граждан постигли трудности, ведь при проверке документа пограничниками некоторые сертификаты оказались недействительными.

Видео дня

"Только что (26.08.2021) проходила пограничный контроль с сертификатом в приложении Дія. "Недействительный" и красный экран у пограничников. Летела в Грецию. Собрались несколько пограничников, каждый пытался просканировать – результат один и тот же. Сказала, что у меня есть с собой бумажный. Подумали, посмотрели друг на друга, и пропустили меня. В Греции по прилету не сканировали, проверяли в заведении – недействителен", – написала Рада Радмилевич.

И такая история не единичная. Украинец Владимир Науменко возвращался 25 августа из Таиланда и сертификат в Дії на пограничном пункте пропуска в Украине оказался недействительным. Еще один гражданин пишет, что сертификат не работал при проверке в Латвии.

OBOZREVATEL обращался за комментарием в Минцифры, однако пока не получил ответа. Но в сети первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб рассказал недовольным гражданам, как решить проблему. Оказалось, что документы не работают в бета-версии приложения. В случае с украинкой, которая летела в Грецию, то ее сертификат сгенерирован 11 августа, а доступ к шлюзу ЕС приложение получило 20 августа. То есть, у нее была бета-версия документа.

Поэтому украинцам, в случае проблемы с сертификатом в Дії, советуют удалять приложение и скачивать его повторно. Нужно будет снова идентифицироваться, чтобы получить сертификат об успешной вакцинации.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как получить COVID-сертификат в Дії и сколько он будет действовать. По инфрмации Минцифры, внутренний вариант документа создан на случай, если в Украине снова ужесточат карантинные мероприятия из-за коронавируса.