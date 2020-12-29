Ученые назвали вероятность заражения COVID-19 через поверхности очень низкой
Риск заразиться COVID-19, прикоснувшись к поверхностям, на которые осели частицы вируса, очень низкий.
Такое мнение высказал микробиолог из Ратгерского университета (США) Эмануэль Голдмен, передает NPR. Специалист пояснил это тем, что коронавирус быстро разлагается в окружающей среде.
На поверхностях в итоге можно обнаружить РНК COVID-19, которую Голдмен назвал похожей на "труп вируса". То есть, такой коронавирус зачастую не сможет активно размножатся в организме человека.
"В больницах тестировали поверхности вблизи пациентов с COVID-19 и не идентифицировали заразных вирусов", – утверждает Голдмен.
Специалист по респираторным заболеваниям в Национальном институте здоровья США Кевин Феннелл разделяет эту позицию. Он сказал, что данные, подтверждающие необходимость дезинфекции поверхностей для предотвращения COVID-19, отсутствуют.
"Когда вы видите, как люди проводят дезинфекцию улиц, тротуаров, стен и метро – я просто не знаю никаких данных, подтверждающих, что мы заражаемся от вирусов, которые прыгают с тротуаров", – пошутил Феннелл.
Вместо активной очистки поверхностей эксперты советуют уделять больше внимания очистке воздуха, проветривая помещения. Также они призывают правильно носить маски и мыть руки с мылом или дезинфицировать их.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Американский вирусолог, профессор по исследованию вакцин в школе "Икан" медицинского центра "Маунт-Синай" Флориан Краммер допустил, что защита от коронавируса после вакцинации может сохраняться годами.
Глава украинской национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что острая фаза COVID-19 может продлиться до конца 2021 года.