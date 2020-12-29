Вчені назвали ймовірність зараження COVID-19 через поверхні дуже низькою

Ризик заразитися COVID-19, доторкнувшись до поверхонь, на які осіли частинки вірусу, дуже низький.

Таку думку висловив мікробіолог із Ратгерського університету (США) Емануель Ґолдмен, передає NPR. Фахівець пояснив це тим, що коронавірус швидко розкладається в навколишньому середовищі.

На поверхнях у результаті можна виявити РНК COVID-19, яку Ґолдмен назвав схожою на "труп вірусу". Тобто такий коронавірус, найімовірніше, не зможе активно розмножуватися в організмі людини.

"У лікарнях тестували поверхні поблизу пацієнтів із COVID-19 і не ідентифікували заразних вірусів", – стверджує Ґолдмен.

Спеціаліст із респіраторних захворювань у Національному інституті здоров'я США Кевін Феннелл розділяє цю позицію. Він сказав, що дані, які свідчать про необхідність дезінфекції поверхонь для запобігання COVID-19, відсутні.

"Коли ви бачите, як люди проводять дезінфекцію вулиць, тротуарів, стін і метро – я просто не знаю жодних даних, що підтверджують, що ми заражаємося від вірусів, які стрибають із тротуарів", – пожартував Феннелл.

Замість активного очищення поверхонь експерти радять приділяти більше уваги очищенню повітря, провітрюючи приміщення. Також вони закликають правильно носити маски та мити руки з милом або дезінфікувати їх.

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