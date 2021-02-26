Заболеваемость COVID-19 в Украине вновь будет расти: Бриль назвал причины

Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти из-за потепления и более активного общения людей, а также из-за пренебрежения правилами безопасности.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL сказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 в одной из израильских компаний Борис Бриль. "Началось потепление, и люди будут больше ходить, больше пользоваться общественным транспортом, поэтому и заражение, естественно, будет расти", – предупредил он.

"Наихудший сценарий – это когда будет переполнение коек и нехватка кислорода. Я знаю, что в некоторых больницах кислород проводится по наружной стенке. Кислорода реально нет. Значит те люди, которые должны получить лечение, его не получат", – заметил врач.

В этом контексте Бриль сказал, что вряд ли в Украине переболело 70% населения и, следовательно, вряд ли сформирован коллективный иммунитет, который мог бы остановить эпидемию.

В то же время он добавил, что в Украине вряд ли реализуется такой сценарий, поскольку медики уже получили необходимый опыт борьбы с COVID-19.

Бриль подчеркнул, что правительству необходимо доносить до граждан научную информацию о коронавирусе, а не "хайп", и убеждать их в необходимости выполнять санитарные требования.

"Но опять же, это вопрос уважения друг к другу. Мы видим, как люди во многих странах носят маски для того, чтобы обезопасить своего товарища. Но, к сожалению, на постсоветском пространстве это не так развито. Каждый себе профессор, каждый рассказывает какие-то истории", – констатировал медик.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине наблюдается тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. В то же время в ВОЗ заявили, что худший сценарий для мира уже позади.