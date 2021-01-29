После COVID-19 продолжительность жизни пожилых сокращается на год – эпидемиолог
Перенесенный в пожилом возрасте COVID-19, предварительно, сокращает продолжительность жизни на год.
Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград. Трансляция политического ток-шоу велась на YouTube-канале Shuster online 29 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Эпидемиолог прокомментировала официальную статистику COVID-19 в Украине. Заболеваемость в последнее время падает, но смертность остается на высоком уровне.
Как пояснила эксперт, в случае пандемии действуют законы эпидемиологии, когда после проникновения нового возбудителя в популяцию вирусу "нужно выжить" и он меняет свои особенности.
Кроме того, перед зимними праздниками люди массово возвращались домой из-за границы, и могли, по мнению Виноград, привезти в Украину "британский" мутант.
"Да мы вынуждены были ввести "карантин зимних каникул"! Мы понимали, что после того, как зайдет новый возбудитель, мы можем не "вытянуть", не просто медицинская сеть, а людей потерять", – сказала она.
Как подчеркнула эксперт, дети в последнее время также стали более тяжело переносить коронавирус.
Виноград пояснила, что эпидемиологи должны действовать на опережение, до того, как возникнет осложнение ситуации с заболеваемостью.
"Мы снизили подъем заболеваемости. Да, мы не снизили смертность – [это] нереально. Этот вирус дает намного более сложную клиническую картину", – сказала медик.
Эпидемиолог указала, что многие пациенты лежат в больницах "не неделю и не три дня, а не раз и по три месяца". "Тот хвост, который мы имеем, это от осеннего подъема и декабря", – сказала эксперт.
"В мире сегодня подсчитано: в результате перенесенного COVID-19 у старших людей сокращается продолжительность жизни как минимум, если они выживают, на 1 год", – продолжила Виноград. Как сказала она, "это уже доказано".
"Кто знает, что будет с теми людьми, которые перенесли COVID-19? Какая патология будет формироваться дальше?" – спросила эксперт.
Предлагаем посмотреть фрагмент программы:
Как писал OBOZREVATEL, Наталья Виноград также заявила, что у 43% населения Украины могут быть антитела к коронавирусу, хотя многие говорят, что не болели и не испытывали никаких похожих симптомов.