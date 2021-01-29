Антитела к коронавирусу могут иметь 43% украинцев, – завкафедрой эпидемиологии ЛНМУ

У 43% населения Украины могут быть антитела к коронавирусу, хотя многие говорят, что не болели и не испытывали никаких похожих симптомов.

Об этом сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась на YouTube. Она сослалась на данные проведенных исследований (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Виноград, было протестировано и опрошено около 700 человек.

"Когда мы их спросили, какая была манифестация клиническая, то есть как они болели, большинство из них сказали, что вообще не болели. Это было весной и летом. Сегодня уже не та ситуация – вирус, который зашел в популяцию homo sapience, ему нужно выжить. Много и в других странах есть иммунных (к коронавирусу, – ред.) людей", – сказала Виноград.

По ее мнению, коронавирусу, чтобы выжить как виду, необходимо менять свойства.

"Британский мутант, перед этим испанский, калифорнийский... Это только начало, потому что это борьба экологического, высокого плана между популяциями", – уточнила она.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что, по мнению врача-инфекциониста, внештатного специалиста Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольги Голубовской, пандемия коронавируса может развиваться по трем основным сценариям.

Самый страшный из них – ежегодный рост смертности, сказала она, но он не является наиболее вероятным.