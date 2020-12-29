В ВОЗ озвучили неоптимистичный сценарий дальнейшего существования COVID-19

Существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.

Такое заявление сделал профессор, эксперт по инфекционным болезням Дэвид Хейман на заключительном в 2020 году брифинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает The Guardian.

Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.

"Похоже, что судьба SARS-CoV-2 – стать эндемическим, как и четыре других коронавируса, поражающих человека, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в клетках человека, особенно в местах с более интенсивной передачей", – заявил представитель ВОЗ.

"К счастью, у нас есть инструменты для спасения жизней, и они в сочетании с хорошим здоровьем населения позволят нам научиться жить с COVID-19", – добавил Хейман.

В свою очередь доктор Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, отметил, что эндемичный коронавирус будет носить довольно низкую угрозу в случае эффективной глобальной программы вакцинации.

Райан указал, что следующая пандемия может быть еще тяжелее, хотя не обязательно такой большой.

"Эта пандемия была очень тяжелой… она затронула все уголки планеты. Но она не обязательно является самой масштабной", – сказал он.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук прогнозируют, что в период новогодних праздников в Украине показатель заболеваемости COVID-19 может заметно снизиться. Это связывают с введением новых карантинных ограничений и уменьшением количества случаев, которые попадут в официальную статистику.