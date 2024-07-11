Чтобы уничтожать российских извергов на земле, в воздухе и на воде: Порошенко везет на фронт FPV-дроны и другую технику

Петр Порошенко увозит очередную еженедельную партию техники военным. Общая стоимость дронов и транспортных средств для воюющих на Востоке и Юге бригад – 20 миллионов гривен.

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Только FPV-дронов бойцы получат более тысячи штук. Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Это то, что нужно сегодня, чтобы уничтожать извергов – на земле, в воздухе, на воде. Это груз, который через несколько часов отправится на Восток и Юг", – сказал пятый Президент.

В бригады и батальоны передадут более тысячи FPV-дронов, благодаря которым военные каждый день и каждую ночь выжигают живую силу и российский металлолом из Украины. Также военные получат дневные и ночные "Мавики" для корректировки артиллерийского огня.

Также Порошенко везет на фронт передвижные авторемонтные мастерские, обеспечивающие быстрый ремонт техники недалеко от позиций.

"Грузовки DAF Leyland – их очень просила одна из десантных бригад на смену полностью уничтоженной машине, которую мы уже им передавали. Квадроциклы очень хорошо себя показали. Лодки Walley, которые пойдут нашим морпехам на Херсонщину. Экскаваторы для постройки фортификаций. Топливозаправщик, который позволит транспортировать горючее", – показывает Порошенко.

"Наши воины продолжают устраивать россиянам ад в украинских степях. Мы продолжаем хорошую традицию – ездить к украинским воинам еженедельно с самыми актуальными запросами. Должны держать крепко Восток, равно как и Юг. Два направления — через два дня, потому что есть куда спешить", – резюмировал Петр Порошенко.