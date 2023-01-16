''Чтобы уничтожать оккупантов в промышленных масштабах'': Порошенко передал новую партию ''Старлинков'' для ВСУ

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" купил для нужд ВСУ 80 терминалов "Старлинк". Они помогут военным координировать работу разведки и артиллерии, а значит, будет еще больше уничтоженных врагов.

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Об этом пятый президент рассказал в видеоотчете. Порошенко подчеркнул: страшная трагедия в Днепре, где от российского ракетного удара погибли десятки человек, только усугубляет нашу ярость и уверенность в победе над рашистами.

"Сердце рвется, когда видишь детей, женщин и даже животных, которые оказались под завалами в Днепре. Это произошло из-за бесчеловечной грубой атаки российских войск на мирный город. Но это нас не испугает, это только добавляет ярости. Мы вместе делаем все для того, чтобы раз и навсегда уничтожить тех изверг, которые запускали ракеты по Днепру. Помощь нашим ВСУ — это залог нашего успеха и нашей победы над оккупантом", – отметил Порошенко.

"Это хорошо знакомые вам "Старлинки", именно они идут одним из первых запросов от наших военных. Они почти так же необходимы, как и бронетехника, как и "Посейдоны" и ЗУшки. И нужно их много. Спасибо Илону Маску, а самое главное спасибо вам! Всем тем, кто помогает нам доставлять такие сокровища на фронт", – сказал Порошенко.

"Старлинк" - это не просто хороший интернет. Этот гаджет обеспечивает надежную связь и координацию войск. Это эффективное средство для еще лучшего применения нашей артиллерии, ракет, дронов и разведки, уничтожающих оккупантов в промышленных масштабах. По всей стране мы сейчас бьем русскую. Никогда не забудем и никогда не простим", – подчеркивает Петр Порошенко.

В целом с 24 февраля после начала полномасштабного российского вторжения в Порошенко было направлено на поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, пищевые продукты (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как военных, так и жителей освобожденных городов).