Чтобы победить русский фашизм, ему нужно дать название

22 мая Парламентская ассамблея НАТО в Заявлении о непреклонной поддержке Украины назвала политический режим современной РФ "рашизмом". Таким образом этот термин впервые попал в официальный международный документ. И это можно считать первым ответом на Заявление Верховной Рады Украины "Об использовании политическим режимом российской федерации идеологии рашизма, осуждения основ и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических", утвержденное Постановлением от 2 мая.

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Почему Украина открыла рашизм

"Рашистами" стали называть россиян, активно вовлеченных или поддерживающих агрессию против Украины. Полномасштабное вторжение расширило сферу применения этого понятия на медиа, комментарии политиков и обозревателей. После открытия преступлений Бучи и Мариуполя его смысл вышел далеко за рамки троллинга против российской пропаганды, механически повторяющей, что украинцы – фашисты и нацисты.

В 2022 году Россия попыталась уничтожить целый народ, планируя этноцид из-за убийств, репрессий и перевоспитания миллионов украинцев, чтобы принудительно превратить их в россиян. Эта дикая попытка истирания нации совершается в технологическую эпоху, когда уже невозможно уничтожить или скрыть информацию. Жертвой расправы Кремлем избран народ, который вынес на себе ужасы Второй мировой войны и был формальным основателем действующей международной системы Организации Объединенных Наций.

Часто на Западе отдают себе отчет, что Путин – абсолютное зло, тоталитарный вождь-шовинист с колониальными имперскими целями. А вот описание современной России в понятиях "фашизма"/"рашизма" – там до сих пор необычно и контроверсионно. Однако, кроме Путина, в России есть большая идея, которая и толкает русский народ на преступление. Эту движущую силу нужно научиться распознавать и маркировать.

Понятие "рашизм" хоть и происходит из низких жанров общественной коммуникации, однако чрезвычайно удачно описывает суть, а значит, предоставляется для концептуального осмысления.

Постановление парламента определяет рашизм как идеологию и практику, на формирование которой повлияли:

русский шовинизм и империализм; советский тоталитарный режим; германский национал-социализм (нацизм).

Можно это интерпретировать так, что рашизм – это русский радикальный реваншизм, стремящийся отомстить за чувство унижения из-за краха Советского Союза. Причем рашизм это не только искаженное ненавистью мировоззрение, но одобрение террора, убийств, пыток, а еще – фундаментальное отрицание реальности, легитимизирующее беззастенчивую ложь в своих интересах.

О таком базовом признаке рашизма как ложь говорил историк Тимоти Снайдер. "Фашисты, которые называют других "фашистами" – это фашизм, доведенный до своей нелогической крайности как культ безумия. Это крайняя точка искажения реальности из-за разжигания ненависти, где пропаганда является чистым требованием… Я назвал это "шизофашизмом". Но у украинцев есть самая элегантная формулировка Они называют это "рашизмом", – писал Тимоти Снайдер в колонке для New York Times под названием "Мы должны это сказать. Россия фашистская".

Что касается террора, то можно вспомнить, что СССР был создан фанатиками-революционерами, исповедующими культ насилия в борьбе с идейными противниками и как средства коренной перестройки общественного строя. В течение 20 века Москва поддерживала террористические движения по всему миру как инструмент геополитического противостояния Западу. В общественном мнении в мире не хватает осознания, что подавляющее большинство идеологов и пропагандистов современной России являются открытыми сталинистами, носителями идей и практик большевиков, в частности, через их прямую генетическую связь с советскими спецслужбами.

Нескрываемые призывы к терроризму против мирных жителей европейских столиц открыто раздаются на государственном российском ТВ. Так многолетний "эксперт" на службе режима Игорь Шишкин заявляет : "Если Франция поставляет оружие, которое убивает русских людей, то на улицах Франции должна литься кровь. Если Германия поставляет танки, которые убивают российских солдат – на улицах Германии должна литься кровь. Они воюют" сейчас чужими руками против нас… Желающих повоевать с ними – более чем достаточно… Вот и мы должны чужими руками наносить им удары…Чтобы они осознали, что для них это опасно и испугались…А что, в Англии нет врагов? другой борец с прошлым британским колониализмом не применяет сейчас Джавелин в Лондоне? А во Франции …разве нет борцов, которые хотели бы превратить Собор Парижской Богоматери в мечеть? Есть! В них должны оказаться Джавелины, Стингеры...". И это только один из тысяч подобных примеров террористической риторики России.

Определяя, что такое рашизм, мы видим общие черты со сталинизмом и нацизмом. Оба режима не только схожи своими тоталитарными практиками, но и имели опыт дружбы на основе общей ненависти к Западу. Нет ничего удивительного в том, что советский коммунизм переродился в русский фашизм. Одним из парадоксов, который, возможно, будут рассматривать историки будущего, будет вопрос, почему фашистская Россия не воспринималась таким миром.

Рашизм как имперский реваншизм

Что же говорят сами решисты? Александр Дугин, являющийся лицом русского фашизма и часто выступающий в российских государственных медиа в качестве ведущего идеолога России, еще в 1997 году в материале "Фашизм безграничный и красный " так описывает эмоцию, родившую рашизм:

"Фашизм – это национализм, но национализм не всякий, а революционный, мятежный, романтический, идеалистический, апеллирует к великому мифу и трансцендентной идее, стремящейся воплотить в реальности Невозможную Мечту, родить общество героя и Сверхчеловека, превратить и улучшить мир. ...Фашист любит зверское, сверхчеловеческое и ангельское одновременно.Он любит холод и трагедию, он не любит тепла и комфорта. Танец и атака, мода и агрессия, излишество и дисциплина, воля и жест, фанатизм и ирония завивают в национальных революционерах – юных, злых, веселых, бесстрашных, страстных и без границ. Им – строить и разрушать, править и выполнять приказы, осуществлять чистку врагов нации и нежно заботиться о русских стариках и детях".

Сам Дугин называл себя революционером консерватизма и "национал-большевиком".

Написанная в том же 1997 году книга "Основы геополитики", как пишет BBC, нашла последователей среди российских силовиков. Это произведение стало учебником Военной академии русского Генштаба, а Дугин – преподавателем академии. Издание "Спектр" отметило, что Дугина много и широко цитирует учебник геополитики, рекомендованный министерством образования РФ.

Отец Дугина был высокопоставленным военным, генерал-лейтенантом ГРУ Генштаба СССР.

В уже упомянутой статье "Фашизм безграничный и красный" Дугин говорит о невероятных перспективах:"Французский фашистский писатель Робер Бразийяк перед самой смертью произнес странное пророчество: "Я вижу, как на Востоке, в России восходит фашизм, фашизм безграничный и красный". Заметьте: не блеклый, коричнево-розовый национал-капитализм, а ослепительная звезда , фашизм безграничный, как наши земли, и красный, как кровь".

Для понимания того, что рашизм является продолжением сталинизма и большевизма, можно привести еще одну цитату Дугина в 2012 году: "Сталин – это устоявшаяся фигура русской истории, русской мифологии… Сталин – это мы. Сталин – это наше общество. Не может быть нашего общества. без Грозного, Петра I, Сталина. Это архетип отца народа, вождя, того лица при котором Россия достигла небывалого взлета и потуги, хотя это сопровождалось ценой колоссальных жертв, эти жертвы вкладываются как необходимая плата за величие. Сталин – это константа". При этом еще в 2007 году исследователь Андреас Умланд фиксировал влияние идей Третьего райха на Дугина.

Эти мистически романтические теоретические концепции превратились в рашизм – идеологию, которая разожгла величайшую за последние 80 лет войну в Европе ради попыток восстановления империи. Особенностью является и то, что рашизм погнал россиян воевать с народом, с которым у многих из них есть та или иная связь посредством родственников или знакомых, фактически, заставив предать эти личные отношения между людьми.

Рашизм порожден неудачей построения русского государства и формированием русской гражданской нации после распада Советского Союза.

"В то время как большинство других постсоветских стран смогли, что называется, "состояться", то Российскую Федерацию можно назвать failed state, то есть провальным государством. В массовом воображении она продолжает быть обломком СССР, которому тесно в границах 1991 года – в границах крупнейшей по площади страны мира Претендуя на "собирание земель" где-то за границей, Москва одновременно не способна сделать счастливыми и преуспевающими свои собственные владения. В России царят тирания, социальная несправедливость, хозяйственная разруха, нетерпимость к иначе. в ходе агрессивных войн территории. Это такой болезненный и проблемный для других "поиск себя" ментально нездорового организма" – считает сотрудник Центра стратегических коммуникаций Максим Майоров.

При этом прослеживается параллели с 20 веком. Большевики мечтали о всемирной революции, но были вынуждены довольствоваться "построением социализма в отдельно взятой стране", а следовательно, не воспринимали границы территории своего доминирования как константа. Нацисты также не ценили Веймарскую республику, образовавшуюся после поражения Германии в Первой мировой войне. После прихода к власти они не только отвергли границы и государственные символы этой республики (введя свастику), но и провозгласили приоритет расы над государством.

"То, что Россия вроде бы имеет право властвовать над своими соседями – ведущая тема российской истории на протяжении многих веков. Путин так же легко мог найти обоснование своих действий в Сталина или в царском периоде. Потому что история российского доминирования над соседями – давняя", – цитирует BBC американскую историкиню Энн Эпплбаум. – Идеология, которая дает им оправдание для таких действий – разновидность империализма.

"Мы – государство, имеющее право на существование, а они – государство, не имеющее права на существование". Итак, какое бы слово мы ни выбрали, чтобы описать эту идеологию, имеем дело с имперской идеологией, направленной на геноцид и истребление". Итак, рашизм замешан на империализме и превосходстве и одновременно на комплексе собственной неполноценности.

Рашизм и юридическое осуждение на международном уровне

"Введение нового термина "рашизм" в юридическое обращение на международном уровне может привести, как это было с фашизмом, к признанию идеологии преступной и привлечению к ответственности тех, кто будет ее пропагандировать. Мы закладываем фундамент, чтобы дальше национальные парламенты стран продвигали это определение" , – прокомментировал решение Парламентской ассамблеи НАТО заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев в интервью каналу FREEDOM.

О практической пользе от появления термина для преступной идеологии говорит и юрист Маргарита Сокоренко, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, которую Центр стратегических коммуникаций попросил оценить юридические перспективы определения рашизма. Дальше прямой язык:

"Любые отражения таких терминов в актах международных организаций, даже если они рекомендательного или декларативного характера – это уже о международном признании определенного факта. Поэтому, считаю, это дополнительным инструментом для внешней политики и дипломатии.

Чем раньше мир начинает называть вещи своими именами, тем лучше. К примеру, в недавнем решении "Украина и Нидерланды против России" ЕСПЧ четко указал, что российские военные действовали в восточных областях Украины как минимум с апреля 2014 года, а оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся под контролем России с мая 2014 года. Это полностью разбило российскую мантру "ихтамнет" и тезис о каком-то внутреннем конфликте в Украине, который до последнего можно было услышать на разных международных площадках от экспертов других стран.

Признание ПА НАТО российского режима рашизмом – это уже так называемое "soft law" в международном праве, то есть мы уже говорим не только о политической и информационной плоскости, но и о правовой. И дальше мы будем наблюдать, как такое закрепление будет усиливаться и все больше охарактеризовать суть России и ее политики не только для украинцев, но и других стран. Думаю, это также можно было использовать в будущих процессах о преступлении геноцида".

Как добавляет Сокоренко, по ее собственному опыту признание на международном уровне всегда начинается с общих деклараций и споров, а затем приобретает реальный вес.