Чтобы оккупанты получили новые 'подарки!' Объявлен сбор-розыгрыш для ребят на 'Хаймарсах'

Интернет-издание OBOZ.UA совместно с благотворительным фондом "Мир и возрождение" запустили сбор для нужд воинов ВСУ, которые из реактивных артсистем HIMARS отправляют "подарки" врагу. Сумма сбора – 300 000 гривен.

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Все, кто сделает донат, смогут получить подарки от защитников. Также будет разыгран приз за два крупнейших доната.

Ныне защитникам нужны: электропила с двумя аккумуляторами, зарядная станция EcoFlow DELTA 2, планшет, автомобиль.

Реквизиты:

– банка для пополнения по ссылке;

– карта Монобанка 5375411204854579;

– карточка Приватбанка 4731185620373594;

– Paypal [email protected].

"Сегодня наши Воздушные силы и все подразделения, защищающие небо над Украиной показали свои места! Спасибо нашим охранникам! Но поддержка нужна всем! Запускаем сбор-розыгрыш для ребят на "Хаймерсах", которые зажигают по всему фронту и отправляют "подарки" к соседям-оккупантов. Сбор запускаем совместно с БФ "Мир и возрождение", которые займутся приобретением авто", – говорится в сообщении.

За два самых больших доната можно получить тубус для 155-мм снаряда (один раскрашенный, другой обычный, но можно раскрасить по желанию победителя). Среди всех других донатов от 100 грн будут разыграны сухпайки американских военных.

Важно: нужно указывать свои контактные данные, ведь трудно потом искать победителей.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть аптек АНЦ и фонд "Вернись живым" объединились для поддержки армии. За донат украинцам предлагают кэшбек на лекарства и товары для здоровья.

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