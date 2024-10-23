Кешбек за донат: сеть аптек АНЦ и 'Повернись живим' объединились для поддержки армии

В течение двух лет сеть аптек "АНЦ" приобщается к поддержке проектов Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" с помощью которых закупается оборудование, помогающее спасать жизнь военных, в частности, тепловизионную оптику, квадрокоптеры, автомобили, системы защиты и разведки. Имея общую цель – сделать Вооруженные Силы сильными для более эффективного противостояния врагу, за время партнерства сеть аптек "АНЦ" передали более 14 млн грн на спецсчет Фонда "Вернись живым".

В ежедневной поддержке наших защитников и защитниц нам очень помогают наши клиенты. Благодаря новой совместной инициативе сети аптек "АНЦ" и Благотворительного фонда "Повернись живим" - "Кешбек за донат", мы можем отблагодарить наших клиентов за их помощь и сделать их заботу о здоровье более бережливой.

"Мы уверены, что, объединяя усилия бизнеса, общественности и благотворительных организаций, можем добиться не только победы на поле боя, но и укрепления нашей экономики. Каждый клиент, использующий кэшбек в наших аптеках, поддерживает украинское производство, создание рабочих мест и наполнение. бюджета страны", – подытожил Николай Щербина.

Теперь, за каждый донат на сайте anc.ua, который будет зачислен на Фонд "Повернись живим", клиент сети аптек "АНЦ" получит 1% кэшбека на свой бонусный счет ЛАЙК, который может потратить на лекарства и товары для здоровья в наших аптеках "АНЦ", "Копейка" и "ШАР@". А в октябре, первом месяце действия проекта, кэшбек составит 3% кэшбека!

Ваш донат – это вклад в нашу общую победу. Это наш способ поддержать тех, кто помогает армии, и в то же время позволить бережно позаботиться о себе. Такая инициатива объединяет тысячи людей, для которых благотворительность становится не только делом помощи, но и заботой о своем здоровье и благополучии.

А еще благодаря таким проектам поддерживается экономика Украины. Используя кэшбек в аптеках "АНЦ", вы не только экономите, но и поддерживаете украинский бизнес. Это рабочие места, налоги и устойчивое развитие национальной экономики.

Сеть аптек "АНЦ" верит, что инициатива станет общенациональной программой и призывает другие национальные и региональные сети присоединиться к внедрению подобной механики, начисляя бонусы клиентам за их донаты.

С заботой об Украине и благодарностью всем, кто помогает помогать, "АНЦ"!