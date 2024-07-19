Чтобы не проиграть демографическую войну: Княжицкий инициировал создать Министерство демографии и диаспоры

Народный депутат Николай Княжицкий выступил с инициативой создать Министерство демографии и диаспоры. Ведомство должно заботиться о делах вынужденных переселенцев – как внутри страны, так и за ее пределами и способствовать решению демографической проблемы.

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Он также предложил ввести должность вице-премьера по этому вопросу.

"Мы имеем вице-премьера по европейской интеграции, потому что вступление в ЕС – наша стратегическая цель. Не проиграть демографическую войну - одна из важнейших задач для страны, от ее решения зависит будущее страны. Цель Путина – не только уничтожить Украину военной силой, но и обезлюдить", – подчеркнул народный депутат.

На сегодняшний день 10,5 млн украинцев в результате покинули дома: 6 млн находятся за границей, 4,5 млн - разъехались по Украине. Ежедневно они сталкиваются с проблемами, которые не решаются централизованно.

"Наша задача – сделать так, чтобы украинцы рожали здесь, чтобы те, кто уехал, вернулись в Украину и укрепляли ее своим трудом. Не принуждением, а созданием условий для безопасной жизни и труда. Именно Министерство демографии и диаспоры будет заниматься украинцами, где бы они ни находились, оно должно стать органом, к которому можно обратиться за разъяснением, помощью и поддержкой", – прокомментировал Николай Княжицкий.