В Генеральном штабе ВСУ была создана специальная комплексная группа. Сейчас она проверяет 156 бригаду, которая завершила доукомплектование и приступила к базовой общей военной подготовке (БЗИН).

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Об этом говорится в сообщении Генштаба. Там подчеркнули, что командование учло ошибки при формировании 155 бригады и делает все для того, чтобы не допустить подобного в будущем Группу возглавил заместитель главнокомандующего ВС Украины полковник Олег Апостол.

"Была создана комплексная группа для проверки хода формирования 156-й бригады и оказания помощи в организации и подготовке к боевым действиям", – говорится в сообщении.

В настоящее время военная часть завершила доукомплектование личным составом и приступила к базовой общей военной подготовке по одновременной отборе персонала на профессиональную подготовку.

В то же время в ходе проверки был выявлен ряд существенных недостатков для устранения которых определены задачи командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

– замены части руководящего состава бригады и назначения командира с боевым и практическим опытом прохождением службы на командных должностях;

– перевод в часть офицеров и сержантов, ранее участвовавших в боевых действиях с целью наращивания боевых способностей 156 ОМБр;

– повышение качества практических занятий с учетом опыта ведения боевых действий на востоке;

– Повышение интенсивности и качества подготовки пилотов БПЛА и операторов РЭС, а также решение ряда других вопросов, влияющих на результаты боевых действий.

Напомним, что 2 января 2025 года Государственное бюро расследований возбудило дело по формированию 155-й механизированной бригады ВСУ, более известной как "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции. главнокомандующего Александра Сырского.

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

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