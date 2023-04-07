'Чтобы людям было удобно': Фонд Рината Ахметова создал условия для проживания мариупольцев в Днепре

Коммунальное заведение "Мариупольское городское социальное общежитие" долгое время работало в родном городе, а теперь возродилось в Днепре. После того, как Мариуполь был оккупирован, многие жители были вынуждены эвакуироваться — и по всей Украине открылись центры поддержки переселенцев "ЯМариуполь". Один из главных вопросов, поднимаемых мариупольцами, — это обеспечение временным жильем. Фонд Рината Ахметова стал партнером пилотного проекта #яМаріупольЖитло, чтобы решить эту проблему.

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Реализация пилотного проекта началась по инициативе мэра Мариуполя Вадима Бойченко и поддержки государства. В сотрудничестве с Министерством образования и науки некоторые общежития, которые не эксплуатируются или не загружены достаточно студентами местных вузов, передали в аренду Мариупольскому городскому совету, чтобы провести ремонтные работы, обустроить и создать там временное жилье для мариупольцев в разных городах Украины.

"Нас поддержали партнеры - Фонд Рината Ахметова, гуманитарная миссия "Пролиска", Международная организация миграции, которые присоединились к этому пилотному проекту", - говорит Надежда Останина, временно исполняющая обязанности директора заведения.

Начиная с октября, в центрах "ЯМариуполь" начали принимать заявления от мариупольцев, желающих получить временное жилье и нуждающихся в нем. Первые 35 семей были определены по прозрачной системе подсчета баллов и в этом месяце уже смогут заселиться в общежитие в Днепре.

"Фонд Рината Ахметова предоставил бытовую технику: это холодильники, морозильные камеры; комнату коворкинга оборудовал мебелью и ноутбуками; оборудовал наш прекрасный холл, есть кофемашина, - все для того, чтобы людям было удобно здесь находиться. Фонд оборудовал и детскую комнату. Здесь будет проживать более 50 детей. Все было учтено для детей всех возрастов, чтобы им было интересно: и игры, и разные игровые элементы", — рассказала Надежда Останина.

Всего в 2023-24 годах в рамках проекта #яМаріупольЖитло запланировано не менее 1220 квартир и комнат для около 4000 самых незащищенных мариупольцев. Проект реализуется при поддержке Офиса Президента Украины, Донецкой военной администрации, Министерства образования и науки Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, международных и украинских партнеров, среди которых – Группа ДТЭК.