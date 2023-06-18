"Чтобы каждый папа вернулся домой!" Зеленский показал трогательное видео ко Дню отца

В День отца, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский показал трогательное видео, посвященное этому празднику. Он пожелал, чтобы чтобы каждый папа, который на передовой защищает нашу страну, вернулся домой.

Видео дня

Роликом, снятым платформой UNITED24, украинский лидер поделился в своих аккаунтах в социальных сетях, в том числе в Telegram. Напомним, что в Украине День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье июня (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

"Папа… Это слово каждый день звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь.

В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: "Папа!" Чтобы наши отцы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой", – написал президент.

Он также поблагодарил отцов наших воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Кабмин еще в 2019 году утвердил указ президента об установлении Дня отца в Украине. Он ежегодно отмечается в каждое третье воскресенье июня, как и в большинстве стран мира.

– Поздравления для пап можно найти по ссылке, а подборку открыток, которыми можно согреть сердца родителей, – здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!