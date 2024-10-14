Что запрещено делать 14 октября: астролог дала детальный прогноз

Начавшаяся неделя станет временем познания и изменений. Люди будут открывать для себя новые знания, приобретать опыт и переосмысливать свои цели. Этот период способствует новым начинаниям, и многие осознают важные аспекты своей жизни и приоритеты.

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Астролог Исита Гая в своем прогнозе для OBOZ.UA сообщила, что трансформации на этой неделе не ограничатся внешними событиями. Люди могут менять свои предпочтения – как в одежде, так и в пище или цвете. Важно уделить внимание самопознанию и сосредоточиться на том, что доставляет радость и удовольствие.

14 октября в понедельник будут влиять энергии Луны и Меркурия. Эти планеты олицетворяют внутренние эмоции и детскую радость. Исита Гая советует провести этот день с детьми: поиграть, прогуляться или заняться творческими занятиями – рисованием или лепкой. Также полезно просматривать фантастические фильмы, которые помогут исцелить внутреннего ребенка и вдохновить.

Этот день подходит для манифестации грез и визуализации желаний. Если вы планируете путешествовать или мечтаете о новых местах, 14 октября – идеальное время для создания карты желаний. Это поможет направить энергию в нужном направлении.

"То есть эта неделя - неделя больших изменений и понимания, кто я, кем я являюсь, чего я действительно хочу, куда иду и чего я стараюсь. Ому эта неделя - время открытия новой", — предупредила она.

В то же время астролог предупреждает о том, чего следует избегать в этот день. Важно отказаться от жалоб, сплетен, завистей и злобы. Следует сосредоточиться на положительных моментах и реалиях текущего момента, ведь это создает основу для будущих достижений.

Гая рекомендует также заниматься практиками манифестации: медитациями, визуализациями или другими способами формирования намерений на будущее. Это поможет настроить внутреннюю гармонию и раскрыть новые возможности.

"Избегайте жалоб, не жалуйтесь, откажитесь от грусти, от сплетен, от злости, зависти. Старайтесь перевести максимальное внимание на себя. Направьте энергию на реальность текущего момента и из этого ощущения вы можете создавать свое будущее. Будет хороша любая практика на манифестацию будущих событий", – резюмировала Гая.

Таким образом, 14 октября станет важным днем для перезагрузки эмоционального состояния и подготовки новых начинаний. Астролог рекомендует уделять больше времени себе и окружающим, чтобы войти в новый этап с гармонией и вдохновением.

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