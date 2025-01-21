Что такое соборность: объяснение знакового для украинцев слова

В среду, 22 января, Украина будет отмечать важный государственный праздник – День Соборности. Большинство из нас знают, каким событиям оно посвящено, но в курсе ли вы, что означает слово "соборность" в названии праздника.

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OBOZ.UA погрузился в словари украинского языка и исторические справочники, чтобы узнать об этом больше. И понять, почему для названия праздника выбрали столь необычное слово.

Что такое соборность?

Как указывает нам Толковый словарь украинского языка в 11 томах, слово "соборность" является существительным, обозначающим свойство, название которого образовано от прилагательного "соборный". А то, в свою очередь, если не описывает что-то связанное с собором (что в этом случае не так), то обозначает нечто объединенное, неделимое; основано на принципе соборности.

В таком смысле слово маркируют как устаревшее. Впрочем, название праздника вернуло ему актуальность, ввело в современный язык. А элемент древности придает этому названию только более торжественное, возвышенное звучание.

Какое значение имеет слово "соборность" в названии праздника 22 января?

Как мы знаем из истории, 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт Объединения – соединение Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики в единое государство. Это государство называют прототипом современной Украины. Его создание закреплялось четвертым универсалом Центральной Рады.

Документ замыкал целый ряд политических решений, согласно которым украинцы, жившие под властью Российской и Австрийской империй выражали желание объединиться ради создания собственной независимой республики. "Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины — Западно-Украинская народная республика, Галичина, Буковина и венгерская Украина и Приднепровская великая Украина", — говорится в документе.

Таким образом, исторически разделенные украинские земли воссоединились в нечто неделимое. То есть заявили о своей соборности.

В 1990 году накануне развала СССР граждане Украины еще раз символически повторили этот шаг. Тогда 21 января в честь годовщины провозглашения Акта Объединения люди выстроились в живую цепь, которая протянулась от Львова до Киева. На всем расстоянии между этими городами украинцы стояли непрерывным рядом, держась за руки, чем символически объединяли территорию. То есть олицетворяли понятие соборности в реальной жизни.

Кстати, раньше OBOZ.UA рассказывал, как правильно говорить в праздничные дни – "вітати" или "поздоровляти".

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