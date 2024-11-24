Что такое 'підсокирюватися': значение редкого слова

Украинский язык поражает богатством своих синонимических рядов. И большое впечатление они способны произвести не только на изучающих ее как иностранный. Немало сюрпризов ждет и носителей нашего языка. То есть на нас с вами.

Видео дня

О таком слово-сюрпризе, которое может вас удивить, рассказала блогер и радиоведущая Ольга Багний. В своем TikTok-блоге "Правильно українською" она рассказала о слове "підсокирюватися". Его значение известно далеко не каждому.

"Когда кто-то начинает заискивать и заигрывать, согласитесь, это всегда немного странно. Но не удивительно, что многие не слышали и не знали о слове, которым можно заменить "заискиваться" и "заигрывать". И это слово "підсокирюватися", – рассказала Ольга.

Однако это не единственное значение, в котором можно употреблять этот колоритный глагол. Он также означает "хитрить" и даже "ухаживать". Значение зависит от контекста, в котором он был употреблен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает древнее слово "сиріч", почему оно никак не связано с сыром и откуда появилось в украинском языке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.