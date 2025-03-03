Что такое 'катеринка': объяснение слова

Украинский язык богат и благозвучен, и на протяжении веков существовали слова, которые когда-то были частью ежедневного употребления, а сейчас об их значении трудно догадаться. Например, ныне немногие знают, что означает слово "катеринка".

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Языковед Александр Авраменко объяснил значение несправедливо забытого слова. Ведь даже если "катеринку" уже не встретишь на каждом углу, важно помнить о ее истории и значении, ведь это часть языкового наследия.

Слово "катеринка" сегодня встречается нечасто, и мало кто знает его подлинное значение. Однако этот термин имеет интересную историю, связанную с музыкой и старинными уличными представлениями.

"Катеринкой" издавна называли небольшой механический инструмент без клавиш, имеющий форму коробки с лямкой для ношения на плече. В народе этот инструмент более известен как шарманка.

Происхождение слова ведет к французскому выражению Charmante Catherine, которое переводится как Очаровательная Екатерина. Это было название одной из первых мелодий, исполняемых на этом инструменте. Впоследствии сам орган стали называть "катеринкой" или шарманкой.

Ее мелодичный ностальгический звук можно было услышать на ярмарках, праздничных мероприятиях, а иногда и просто на городских улицах, где странствующие музыканты собирали вокруг себя публику.

Сегодня эти музыкальные инструменты почти не используются, но в литературе, кино или старых текстах слово "катеринка" иногда встречается.

Кстати, написание слов вроде "плейліст", "шортліст", "вішліст" через букву "і" до сих пор вызывает у многих вопросы. Как правильно сказать по-украински: "плейліст" или "плейлист" – читайте в материале.

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