Что сделать с розами, чтобы они не болели: используйте натуральное средство

Черная пятнистость может привести к тому, что розы больше никогда не цветут, но есть одно натуральное средство, которое можно добавить в почву, чтобы предотвратить грибковое заболевание этой осенью.

Видео дня

Со снижением температуры и увеличением количества осадков черная пятнистость становится более склонной к распространению по всему саду – грибковая инфекция, которая сначала проявляется в виде больших темных круглых пятен на пожелтевших лепестках роз. Хотя черная пятнистость редко является смертельной для роз, она делает цветы чрезвычайно уязвимыми к суровым погодным условиям, садовым вредителям и дополнительным болезням, пишет Express.

Как предотвратить болезнь черной пятнистости

Как только черная пятнистость появляется на розовом кусте, от нее чрезвычайно трудно избавиться, хотя, к счастью, предотвратить ее чрезвычайно просто с помощью одного органического раствора.

Измельченная кукуруза, которую часто можно найти в кормушках для птиц, используется садоводами как улучшитель почвы для защиты от грибковых инфекций. Это недорогой источник полезного грибка Trichoderma, который, как показали исследования, является эффективным грибковым биопестицидом.

Черная пятнистость может распространяться на листья роз только через влагу, но измельченная кукуруза помогает улучшить дренаж почвы, уменьшая влажность вокруг растений и минимизируя вероятность попадания дождевой воды на листья.

Измельченную кукурузу можно приобрести в некоторых садоводческих центрах, но ее также легко найти во многих интернет-магазинах.

Процесс прост: просто посыпьте щедрым количеством измельченной кукурузы клумбы с розами, прежде чем мульчировать их или засыпать компостом, чтобы помочь сохранить розы здоровыми.

Однако, самый простой способ предотвратить черную пятнистость – это поддерживать порядок в саду этой осенью и своевременно убирать любые гниющие осенние листья.

Инфекцию также можно минимизировать, обеспечивая надлежащий уход за розами путем прополки, полива и подкормки при необходимости, но вы также можете выбрать виды роз, которые менее подвержены болезни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем можно подкормить розы в конце лета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.