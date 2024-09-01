Что с Лавровым? Почему в сети начали распространять информацию о смерти главы МИД РФ

Вечером в субботу, 31 августа, в сети начала распространяться информация о якобы смерти главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Отметим, что это пока официально не подтверждено и не опровергнуто.

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Намек на смерть Лаврова увидели в посте постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в соцсети Х. "Некоторые говорят, что он уже отбросил копыта, но все же, по иронии судьбы, я бы хотел, чтобы он был жив, чтобы увидеть его на скамье подсудимых", – написал дипломат.

Кислица употребил английскую идиому "kicked the bucket", которая равняется слову умереть.

"Для некоторых российских военных преступников умереть в своей постели в элитном пригородном районе Ландшафт может показаться самым простым выходом. Даже если они пропустят скамью подсудимых, они пойдут прямо в ад, чтобы гореть там вечно, минуя чистилище", – добавил постпред.

Однако нельзя считать Кислицу первоисточником слухов о смерти Лаврова – подобные сообщения еще раньше появились в сети на нескольких страницах.

Также добавим, что днем 31 августа российские пропагандистские СМИ распространили заявление Лаврова о том, что Россия не будет вести переговоры с Украиной по территориям в Курской области. Об этом он сказал в интервью RT.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Сергей Кислица решительно ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который во время выступления в Совбезе ООН ссылался на образы из произведений английского писателя Джорджа Орвелла. Ведь российский политик выбрал для цитирования писателя, чьи книги в Советском Союзе были запрещены или подвергались цензуре.

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