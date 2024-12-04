Что положить под подушку детям на Николая: простые идеи, когда мало времени

На пороге – один из самых любимых детских праздников – День святого Николая. С переходом на новоюлианский календарь День Николая празднуют 6 декабря. Осталось совсем мало времени, чтобы выбрать подарки малышам.

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OBOZ.UA публикует идеи универсальных подарков, которые подойдут мальчикам и девочкам. Эти варианты выручат в случае нехватки времени и точно понравятся детям.

Конструкторы

Конструктор LEGO станет универсальным подарком. Среди разнообразия наборов можно выбрать именно тот, который понравится малышам. Есть тематические варианты, основанные на любимых вселенных – Гарри Поттер, Звездные войны и т.д. Или можно собрать город, офис, машинки, роботов, зверюшек. Наборы конструкторов подойдут как для мальчиков, так и для девочек. Обязательно учитывайте возраст, ведь большинство LEGO содержат мелкие детали.

Санки или другие атрибуты для зимних развлечений

Санки, коньки, лыжи – что может быть лучше для снежной зимы, чем эти атрибуты для развлечений. Санки бывают как традиционные, так и в форме пластикового диска с ручками – это санки-ледянки, известные в народе как "тарелки". Ледянки прекрасно скользят по заснеженным склонам.

Набор для экспериментов или настольная игра

Игровые наборы станут интересным и полезным подарком для маленьких исследователей. Выбирать следует, ориентируясь, конечно же, на вкус малыша.

Вариантов много:

набор для фокусника;

набор юного химика или физика;

набор для археологии;

набор из робототехники.

Тематика настольных игр также многообразна:

развивающие игры (лото, эрудит, названия стран и их столицы, флаги стран);

"кто я?";

"монополия";

"эллиас";

"путешествуем по Украине";

"попробуй повтори".

набор Гарри Поттера.

Костюм любимого супергероя пригодится, если ребенок интересуется комиксами.

Адвент-календарь

Популярности набирают адвент-календари. Это специальные коробки с окошечками, в которых есть маленькие подарки. Это могут быть как сладости, так и игрушки, детская косметика, фигурки, машинки или задания, которые нужно выполнять. Обычно адвент-календари имеют 24 или 31 окошко, символизирующие соответственно Рождество и Новый год.

Набор для творчества

Наборы для творчества – это не только раскраски и пластилины. В настоящее время можно найти множество вариантов наборов – от создания аппликаций или рукоделия до мыловарения, лепки и мозаики.

Также можно подарить:

сладости в праздничных коробках;

набор книг;

теплую пижаму;

мягкую игрушку;

велосипед или самокат;

мольберт;

фигурки героев любимых мультфильмов;

интерактивные игрушки;

наушники;

фигуры для окрашивания;

настольный футбол/хоккей/баскетбол;

3D ручку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинских традициях в День святого Николая.

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