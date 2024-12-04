Что положить под подушку детям на Николая: простые идеи, когда мало времени
На пороге – один из самых любимых детских праздников – День святого Николая. С переходом на новоюлианский календарь День Николая празднуют 6 декабря. Осталось совсем мало времени, чтобы выбрать подарки малышам.
OBOZ.UA публикует идеи универсальных подарков, которые подойдут мальчикам и девочкам. Эти варианты выручат в случае нехватки времени и точно понравятся детям.
Конструкторы
Конструктор LEGO станет универсальным подарком. Среди разнообразия наборов можно выбрать именно тот, который понравится малышам. Есть тематические варианты, основанные на любимых вселенных – Гарри Поттер, Звездные войны и т.д. Или можно собрать город, офис, машинки, роботов, зверюшек. Наборы конструкторов подойдут как для мальчиков, так и для девочек. Обязательно учитывайте возраст, ведь большинство LEGO содержат мелкие детали.
Санки или другие атрибуты для зимних развлечений
Санки, коньки, лыжи – что может быть лучше для снежной зимы, чем эти атрибуты для развлечений. Санки бывают как традиционные, так и в форме пластикового диска с ручками – это санки-ледянки, известные в народе как "тарелки". Ледянки прекрасно скользят по заснеженным склонам.
Набор для экспериментов или настольная игра
Игровые наборы станут интересным и полезным подарком для маленьких исследователей. Выбирать следует, ориентируясь, конечно же, на вкус малыша.
Вариантов много:
- набор для фокусника;
- набор юного химика или физика;
- набор для археологии;
- набор из робототехники.
Тематика настольных игр также многообразна:
- развивающие игры (лото, эрудит, названия стран и их столицы, флаги стран);
- "кто я?";
- "монополия";
- "эллиас";
- "путешествуем по Украине";
- "попробуй повтори".
- набор Гарри Поттера.
Костюм любимого супергероя пригодится, если ребенок интересуется комиксами.
Адвент-календарь
Популярности набирают адвент-календари. Это специальные коробки с окошечками, в которых есть маленькие подарки. Это могут быть как сладости, так и игрушки, детская косметика, фигурки, машинки или задания, которые нужно выполнять. Обычно адвент-календари имеют 24 или 31 окошко, символизирующие соответственно Рождество и Новый год.
Набор для творчества
Наборы для творчества – это не только раскраски и пластилины. В настоящее время можно найти множество вариантов наборов – от создания аппликаций или рукоделия до мыловарения, лепки и мозаики.
Также можно подарить:
- сладости в праздничных коробках;
- набор книг;
- теплую пижаму;
- мягкую игрушку;
- велосипед или самокат;
- мольберт;
- фигурки героев любимых мультфильмов;
- интерактивные игрушки;
- наушники;
- фигуры для окрашивания;
- настольный футбол/хоккей/баскетбол;
- 3D ручку.
Ранее OBOZ.UA рассказывал об украинских традициях в День святого Николая.
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