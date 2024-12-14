Что подарить ребенку на Новый год: идеи для всех возрастов

Дети всегда с особым нетерпением ждут праздников, ведь для них подарки являются проявлением настоящей магии, а значит и подбирать их нужно с особым вниманием и теплом.

Видео дня

При этом важно учесть и возраст ребенка, ведь то, что подойдет малышу, вряд ли понравится подростку OBOZ.UA собрал несколько удачных идей для разных возрастов..

Подарки для самых маленьких

Дети в возрасте до 3 лет развиваются очень быстро. А значит, их интерес точно вызовут соответствующие игрушки. Также они часто тянут все в рот, поэтому важно учесть, чтобы подарок не содержал мелких деталей и был безопасен. Если вы хотите подарить что-нибудь вкусненькое, обратите внимание на варианты без сахара – стандартные сладости в таком возрасте лучше не давать.

Вот что можно подарить детям младшего возраста:

игрушки для развития;

мягкие игрушки;

пазлы или конструкторы с большими деталями;

сладости без сахара.

Можно также маленькому ребенку подарить одежду, но он вряд ли испытает какие-то эмоции по этому поводу. Это скорее будет подарок родителям. Впрочем, это тоже может стать удачным решением.

Подарки для дошкольников

В таком возрасте ребенок активно готовится к школе, познает себя и свое место в собственном окружении. Это означает, что игрушки для него должны быть уже более сложными. Хорошим выбором станут какие-нибудь предметы, которые будут развивать творческие способности. Также дошкольники очень привязаны к своей семье, поэтому им точно понравится что-нибудь, что покажет их связь с мамой и папой.

Что подарить ребенку дошкольного возраста:

фломастеры, краски, пластилин, цветные мелки – любые материалы для творчества;

книги;

конструкторы и пазлы для развития пространственного мышления;

куклы и машинки;

игрушечные музыкальные инструменты (но такой подарок лучше согласовать с родителями);

одинаковая одежда для ребенка и родителей.

Подарки для учащихся младшей школы

На этом этапе дети проходят активную социализацию, поэтому им нужны разные средства самовыражения, особенно такие, которые они могут разделить с друзьями. Естественно, актуальными остаются игрушки.

Младшим школьникам можно подарить:

красивые канцтовары – тетради с любимыми персонажами, цветные ручки, яркие блокноты;

школьные рюкзаки;

краски, фломастеры и другие материалы для творчества;

футболки и свитера с веселыми принтами;

наборы сладостей;

игрушки;

ролики, велосипед, шлем и другие средства защиты при катании.

Подростки

В подростковом возрасте дети проходят сепарацию от родителей, поэтому подобрать подарок им бывает очень непросто. Обратите внимание на интересы и увлечения своего ребенка и поищите что-нибудь в этой сфере. Поинтересуйтесь, какую музыку он слушает, какое кино смотрит, какие книги читает – это может дать ценную подсказку.

Подростку можно подарить:

спортивный инвентарь – ролики, коньки, скейтборды, мячи, велосипед и т.п.;

гаджеты – планшет или телефон, игровая приставка или новый чехол для любимого гаджета с интересным принтом;

оригинальную одежду, отвечающую интересам ребенка – футболки и свитера с принтами, модную обувь, спортивную одежда или термобелье;

наушники;

билеты на интересные ребёнку события;

книги;

материалы для рисования и другого творчества;

мастер-классы по любимому хобби или тренировки с интересным тренером;

сертификат в салон красоты на креативную окраску волос или другую подходящую для подростка бьюти-процедуру;

косметику и духи.

Ранее OBOZ.UA делился идеями, что подарить маме на Новый год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.