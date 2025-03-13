Что означает слово 'вприпуст': объяснение

Украинский язык может похвастаться богатыми синонимическими рядами. И порой мы даже не догадываемся, какие колоритные варианты можно использовать вместе с более привычными нам словами.

Видео дня

Таким словом является наречие "вприпуст". OBOZ.UA изучил справочную литературу и рассказывает, что оно означает и когда его следует употреблять.

Итак, согласно 11-томному словарю украинского языка "вприпуст" - это то же, что и "вволю". То есть так говорят, когда кто-то может делать или потреблять что-то столько, сколько вздумается. Вот как употреблял это слово Александр Довженко в повести "Зачарованная Десна": "Та ще хтось пустив провокаційну чутку, ніби попадя у великий піст їла скоромне, яке вона одержувала вприпуст з закритого попівського розподільника".

Но имейте в виду, что словари маркируют это слово как разговорное. То есть оно уместно в ежедневном общении или в художественных текстах, но не подходит для деловой речи и официальных ситуаций.

Если же вы хотите еще больше обогатить свой лексический запас, то вот вам несколько синонимов к слову "вприпуст". Употребляйте их и ваш украинский язык станет еще более выразительным:

досхочу;

вволю/уволю;

донесхочу;

донехочу;

досита;

подостатком.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как на украинском языке еще можно назвать подшипник.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.