Что нельзя делать на Татьянин день: народные приметы

После перехода на новоюлианский календарь даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней. Так что Татьянин день теперь следует отмечать 12 января. Издавна день памяти Татьяны Римской имел много традиций. Например, принято было печь специальные караваи или печенье в форме солнца, призывая тепло и весну.

Видео дня

Также Татьянин день связан со многими народными обычаями и приметами. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит делать в этот праздник.

Народные запреты в Татьянин день

Древнейшая традиция Татьяниного дня связана с выпеканием обрядовой выпечки, символизировавшей солнце. Выпечку запрещалось резать – можно было только разламывать руками. Семьи собирались за праздничным ужином и каждый должен был взять себе кусок такого "солнышка". Существовало поверье, что это принесет успех и здоровье на весь следующий год.

Считается, что в этот день нужно сохранять мир и покой в семье. Конфликты могут привести к негативным последствиям в течение года.

День памяти святой Татьяны стоит посвятить отдыху и размышлениям. Трудная работа может отвлечь от духовного аспекта праздника.

Если кто-то просит помощи, не стоит отказывать. Суеверные люди верят, что это может привести к тому, что у вас самих возникнут проблемы.

Как и в большинство церковных праздников, на Татьянин день запрещено шить, вязать и заниматься другими видами рукоделия – считается, что эти занятия могут принести несчастье в дом.

Пересаживать растения тоже не стоит. По поверьям, это может привести к болезням растений и отрицательно повлиять на энергетику дома.

Перед праздником необходимо убрать в доме, чтобы привлечь достаток.

Существовала также традиция стирать ковры в проруби или в замерзающем водоеме. Наши предки верили, что так можно "изгнать" из дома весь негатив.

Погодные приметы на 12 января

По погоде на Татьянин день прочили, каким будет лето и хорошо ли уродят зерновые.

Если вечером небо без звезд, значит, погода скоро изменится, а тепло придет с опозданием.

Если 12 января снег, то лето будет дождливым.

Ветер с юга сулит теплое и урожайное лето.

Ясная и морозная погода указывает на хороший урожай.

Ясное и звездное небо предвещает раннюю весну и щедрые урожаи.

А теплая погода с мокрым снегом или дождем предсказывает плохой урожай.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда начнется и сколько будет продолжаться Великий пост в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.