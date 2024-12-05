Что нельзя делать на День Святого Николая: запреты и приметы

6 декабря верующие отмечают День святого Николая – праздник, который особенно любят дети. По традиции, малыши, которые вели себя вежливо в течение года, находят под подушкой подарки, а тем, кто не слушался, достается символическая резка.

Видео дня

Этот день полон теплом и добрыми делами, приносящими радость и взрослым, и детям. Однако с ним связаны и определенные запреты, которые следует соблюдать.

Запреты 6 декабря

В народной традиции считается, что 6 декабря нельзя выполнять тяжелую физическую работу. Это касается также рукоделия – шитья, вязания и вышивания. Даже бытовые дела, такие как утюжка, лучше отложить на другой день, чтобы не нарушать покой праздника.

Особое внимание обращали на взаимопомощь. В День святого Николая запрещается отказывать в милостыне или помощи тем, кто в этом нуждается. Щедрость и доброжелательность – главные черты, которые следует проявлять в этот день.

Запрещено также злословить, ссориться или желать зла другим. Родители должны воздержаться от крика и наказаний детей, ведь этот день о мире и согласии в семье. Считается, что конфликты в праздники могут принести проблемы в будущем.

Еще один запрет касается еды. В этот день нельзя употреблять мясные и молочные продукты. Верующие соблюдают пост, чтобы подготовиться к Рождеству духовно и физически.

Интересно, что в народе был запрет на стрижку волос 6 декабря. Считалось, что таким образом можно срезать удачу и потерять благоприятную энергию. Поэтому все подобные процедуры откладывались на другие дни.

Приметы 6 декабря

Не обходили вниманием и приметы, связанные с этим праздником. Если 6 декабря на деревьях появился иней – это сулит щедрый урожай хлеба. Снег в этот день символизирует холодную зиму, а дождь обещает богатый урожай озимых.

Погода на Николая считалась важным показателем на следующие месяцы. Холодный день предсказывает суровую зиму, а большое количество снега – щедрую траву на Николая Весеннего. Народные наблюдения до сих пор остаются неотъемлемой частью праздничных традиций.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новогодние подарки не стоит дарить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.