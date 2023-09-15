Что не так с 'Трухой'? Почему популярный Telegram-канал под постоянными атаками

"Труха" – это самый популярный украинский канал в Telegram, рекордно выросший с начала полномасштабного вторжения. С тех пор он неоднократно подвергался сокрушительной критике со стороны отдельных общественных организаций и медиа, но не только сохранил своих читателей, но и в разы увеличил их количество. Несмотря на то что за полтора года войны канал неоднократно доказал свою проукраинскость и был отмечен наградами от власти за поддержку на информационном фронте, медийные атаки не прекратились. Но изменился статус атакующих.

Если раньше "Труху" в контексте информационной войны упоминали уважаемые медиа, то сейчас на нее нападают преимущественно "сливные" медиа, тиражирующие дезинформацию. Здесь причина ясна – "Труха" пишет о коррупционных схемах в органах власти, а коррупционеры обычно отвечают фейками, за размещение которых платят полученные за счет схем деньги.

Размер имеет значение

Telegram – это популярный в Украине мессенджер и основной новостной источник, которым его сделала российская полномасштабная война против Украины. Он просто "взорвался" в конце февраля – начале марта 2022 года. В первые месяцы войны он стал источником информации для 65,7% украинцев, о чем свидетельствовали данные сети "ОПОРА". Первые три месяца войны стали временем, когда произошел рост аудитории Telegram-каналов.

Видео дня

Миллионы украинцев становились подписчиками как украинских каналов (госорганов, чиновников, СМИ, локальных каналов, др.), так и, к сожалению, российских и пророссийских, которые маскировались под украинские.

Это стало большой проблемой, ведь враг получил возможность через эти каналы влиять на общественное мнение в Украине. Для решения этой проблемы государственные органы (в частности, СБУ, СНБО, Центр противодействия дезинформации) публиковали списки российских и пророссийских Telegram-каналов, от которых рекомендовали украинцам немедленно отписаться. Другую часть работы делали общественные организации и СМИ, которые выявляли российские каналы и составляли соответствующие списки. Иногда в эти списки попадали и украинские и проукраинские каналы. Иногда не попадали, но подвергались критике.

Причиной этому становились ошибки, которые допускали их администраторы в освещении событий войны (причем, в то время эти ошибки массово допускали и традиционные СМИ, публикуя контент по "прилетам", работе ПВО и др.). "Охота на ведьм" не прекратилась даже сейчас – несмотря на то, что война показала, кто есть кто. Среди главных целей "инквизиторов" от медиасообщества – крупнейшие Telegram-каналы с миллионами подписчиков, а чаще всего атакуют именно "Труху" – потому что он самый большой. Забегая вперед, можно сказать, что причина как раз в размере. Потому что в информационном бизнесе он имеет первостепенное значение.

Тру или не тру? Кто владелец "Трухи"

Основной упрек в сторону Telegram-каналов – это их анонимность, позволяющая избегать ответственности за распространенную информацию. Но, в отличие от большинства самых больших каналов, "Труха" не является анонимным каналом. Его основатель и владелец известен, и мало того – он публично выступает и не избегает обсуждений о работе и контенте канала. Его зовут Максим Лавриненко. На данный момент у медиа накопилось много предположений о том, что за Лавриненко стоит кто-то другой и настоящие владельцы "Трухи" остаются в тени. Но эта информация, как правило, имеет признаки заказных публикаций и не содержит никаких доказательств, свидетельствующих, что кто-то, кроме Лавриненко, руководит этим Telegram-каналом.

Когда владелец медиа известен – это становится поводом к большему доверию аудитории, но в то же время это несет риски, особенно во время войны. Российская пропаганда все время пытается ослабить доверие украинцев к украинским источникам информации. Поэтому крупнейшие украинские медиа (телеканалы, отдельные журналисты, лидеры общественного мнения, блогеры и Telegram-каналы) находятся под постоянными атаками российских пропагандистов. "Труха" и Максим Лавриненко – не исключение. В июне, например, группа известного российского пропагандиста Владимира Соловьева пыталась "слепить" фейк о "сотрудничестве Лавриненко" с россиянами.

Лавриненко прокомментировал это следующим образом:

"Друзья, в последние дни русня чувствует, что победа Украины максимально близка, поэтому активизировалась с фейками. Мы, как самый популярный Telegram-канал Украины, принимаем на себя наибольший удар… Мыслите критически и не давайте русне разъединять нас с вами в такой сверхважный для нашей страны период, когда мы должны быть максимально объединенными и консолидированными. В своей предсмертной агонии враг пытается сделать хоть что-то – но не получится. Читатели и коллеги! Я призываю вас – не становитесь жертвой вредной дезинформации. Поддерживаем ВСУ. Распространяем правду. Приближаем окончательную победу. Слава Украине!"

Самый большой – значит лучший?

Автор этой статьи еще до полномасштабного вторжения имел в подписке 500 каналов и отслеживал их развитие во время войны. Он видел, как росли "Труха", "Инсайдер", "Реальная война", "Николаевский Ванёк" и другие. И какие способы использовались. Когда дело доходит до оценки, какой канал самый лучший, то с каналами-миллионниками это уже не дело вкуса. Их аудитория по численности превосходит известные национальные СМИ, а количество подписчиков, просмотры и цитирование являются объективными показателями успешности, популярности. Поэтому "Труха" – это, безусловно, лучший украинский канал. Он может не нравиться кому-то, но он понравился большинству украинцев. А значит, именно его контент и его информационная политика оказались наиболее затребованными среди украинцев и наиболее пришлись по душе.

Причина популярности "Трухи" кроется в правильном удовлетворении потребности украинцев в информации. Именно информация о боевых действиях, информация о запусках российских ракет и дронов по Украине наиболее запрашиваема у граждан Украины.

Фейки, слухи и манипуляции

Конечно, в начале своего стремительного роста украинские Telegram-каналы (в том числе "Труха") получали прирост аудитории и просмотры благодаря публикации информации о прилетах ракет и ходе боевых действий. Другими словами, благодаря хайпу на теме ужаса. Но не так ли до сих пор делают традиционные СМИ, которые потом критикуют Telegram-каналы?

Один из последних примеров – некоторые важные СМИ на своем сайте опубликовали новость с заголовком типа "Путин принял решение взорвать Запорожскую АЭС: названа дата", ссылаясь на анонимный российский Telegram-канал "Генерал СВР". И именно украинские Telegram-каналы начали критиковать традиционное СМИ за распространение панических настроений среди украинцев. Вскоре СМИ сменили заголовок на адекватный, но что было вначале – все могут увидеть в веб-архивах.

Как изменилась "Труха" и оправдана ли критика

В начале полномасштабной войны "Труху" обвиняли в размещении фейков и дезинформации. В чем это заключалось? Администраторы могли публиковать старые видео, выдавая их за новые. Также публиковалась информация на уровне слухов. Это раздражало. Но "Труха" изменилась. Этого нельзя не признать. Количество постов, в которых информация не является проверенной, уменьшилось до уровня других Telegram-каналов и СМИ, и она всегда маркируется словами "информация требует проверки" или "информация не подтверждена".

Чем отличается "Труха" марта-2022 от "Трухи" сентября-2023:

количество публикаций объективно уменьшилось;

качество публикаций увеличилось (результат проверки фактов и работы с официальными источниками; официальные источники идут на контакт);

публикуется больше информации о коррупционных действиях, о конкретных коррупционерах и предателях, что помогает уголовным делам приобретать резонанс, общественное внимание и не дает преступникам "соскочить" (этим "Труха" выполняет функцию традиционного СМИ по общественному контролю);

фотографии прилетов сейчас постятся с осторожностью (явно сотрудничество с СБУ); все фотографии заблюрены – узнать место прилета невозможно, а без блюра публикуется только после объявления информации от официальных источников;

канал "Труха" помогает на волонтерских началах ВСУ и пострадавшим от ракетных ударов, что не каждый владелец традиционного СМИ себе позволяет; на нужды армии уже направлен 21 миллион гривен.

Итак, канал "Труха" не только получил самую большую аудиторию в украинском сегменте Telegram, но и стал важным инструментом информационной войны, в том числе в противодействии российским фейкам. Нельзя не упомянуть, что в июне Харьковская областная военная администрация отметила "Труху" и наградила грамотой за вклад в противодействие российской информационной пропаганде, а также за помощь бойцам десятками автомобилей и квадрокоптеров.

"Коллектив Telegram-канала награжден грамотой ХОВА как самый многочисленный по аудитории и публикующий общественно важную информацию, на миллионную аудиторию распространяющий официальные сообщения правоохранительных органов, служб и государственных учреждений", – сообщила директор Департамента массовых коммуникаций ХОВА Ярослава Бережная.

То есть единственными критиками "Трухи" остаются традиционные СМИ. И как бы ни было смешно, но они критикуют "Труху" за то, что она не работает в формате традиционного СМИ, используя больше контента от подписчиков (что лишний раз свидетельствует о доверии) и предоставляя информацию с эмоциями, чего не могут себе позволить традиционные СМИ, ограниченные определенными стандартами (которые они все равно сами нарушают).

Они видят в Telegram-каналах конкурентов (а потому создают свои собственные и пытаются их развивать) и недобросовестно пытаются отвлечь от них людей и свою собственную аудиторию. Но люди сами выбирают, где им лучше получать информацию и в каком формате. Критиковать и оскорблять "Труху" – это оскорблять миллионы украинцев. Следует признать объективную реальность, перестать манипулировать и совместно работать ради победы.