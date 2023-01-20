Что не дает права на отсрочку от призыва: подробный перечень оснований, часто трактуемых неверно

Список категорий лиц, которые имеют право на отсрочку от службы, четко обозначен законодательством Украины. Данная информация прописана в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Об сообщило издание "Точка доступа". Сотрудники Кировоградского ТЦК четко объяснили, какие же группы мужчин не могут рассчитывать на отсрочку.

В настоящее время военкоматы продолжают свою работу по набору резерва. Однако, законодательством предусмотрены группы мужчин, которые имею право на отсрочку. В число таких входят люди с инвалидностью, многодетные отцы и так далее. Для официального разрешения на отсрочку в территориальные центры комплектования и социальной поддержки необходимо принести документы, которые подтвердят вашу принадлежность к той или иной категории.

Полный список групп, имеющих право на отсрочку, на законодательном уровне определен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Однако, некоторые из категорий вызывают вопрос и сомнения у граждан Украины. Именно поэтому был выделен четкий список обстоятельств, которые, несмотря на распространение мнения об обратном, не являются основаниями для предоставления отсрочки:

3 группа инвалидности ближайших родственников (матери, отца).

Опека над лицом с инвалидностью 3 группы.

Опека над лицом с инвалидностью, не имеющий характер постоянного (24/7).

Опека над лицом с инвалидностью 2 группы, не являющийся родственником первой степени родства, когда есть другие лица, которые могут осуществлять такой уход.

Совместное проживание с родственником престарелого возраста, не путать с постоянным уходом за лицом, которое по заключению врачебно-консультативной комиссии требует такого ухода.

Совместное проживание с родственником с инвалидностью. Отсрочка предоставляется в случае постоянного ухода, не совместного проживания.

Наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 3 группы.

Наличие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1-2 группы, если он не находится на иждивении отца.

Беременность супруги.

Наличие 2 детей и беременность жены.

Декретный отпуск мужчины.

Наличие ребёнка в возрасте до 3 лет.

Наличие удостоверения многодетной семьи, если хотя бы одному из трех детей 18 лет и более.

Служба в ВСУ или ТРО близкого родственника (но не жены).

Гибель на войне близкого родственника, не являвшегося военнослужащим.

Отсутствие опыта военной службы.

Ограниченная пригодность по заключению военно-врачебной комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период действия военного положения в Украине за границу может выезжать несколько категорий мужчин. Среди них – те, у кого есть трое детей, кто едет в командировку на спортивные соревнования и культурные мероприятия, а также водители, которые везут важный для государства груз.