Что дети Украины думают о соборности? Ответы из работ участников конкурса эссе Фонда Рината Ахметова
Сегодня Украина отмечает День соборности. Это больше, чем почтенная дата из прошлого, это часть истории, которую власть десятилетиями пыталась стереть из памяти украинцев. Что думают о понятиях "соборности" и "единстве" нынешние дети и их преподаватели? Ответы мы нашли в работах по Конкурсу эссе, который проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
Конкурс эссе начат в 2021 году и с тех пор он пользуется огромной популярностью среди учеников-старшеклассников, студентов и преподавателей. Только в 2024 году на творческое мероприятие поступило более 4 тысяч работ, в которых участники делятся собственным опытом проживания русского нашествия.
Во многих эссе – глубокие размышления о пути нашего государства. Вот некоторые цитаты из них, иллюстрирующие современное восприятие идеи соборности:
Богдан, Криворожский лицей "Источник": "Единство – это фундамент"
"Единство, соборность, солидарность – это основа, наш фундамент, для дальнейшего развития нашей страны, для ее дальнейшего развития. Мы все разные, и это наше преимущество, потому что настоящая солидарность, настоящее братство возможно только в стране свободных мыслей".
Александра, Чечельницкий лицей: "Соборность – это составляющая мира"
"Потомки казаков отважно оберегают границы всех фронтов. Они жертвуют сном, едой, развлечениями, а главное – жизнью ради желания предоставить "гены независимости" следующим поколениям. У нас будет согласие. Дети с родителями, люди с домами. Будем иметь жизнь без тревоги, как душевной, так и воздушной, уверенность в завтрашнем дне, безопасность, соборность – будем иметь мир, то есть простое человеческое счастье".
Лидия Ивановна, Барский профессиональный строительный лицей: "Соборность – это дух, красота и история"
"Соборность – это единство всех украинцев вокруг главных идей нашего общего мирного будущего. Это неделимость наших земель. Это карпатские эхо свободного духа гуцулов и лемков; это извечная красота черниговских церквей и глубокая историческая значимость казацкой Хортицы; это стук лошадиных копыт мостовой старинных Черновцов и тихое сельское подвечерие где-то на Полтавщине".
Работы Конкурса эссе являются частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Музей собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей и пострадавших о пережитом во время войны в Украине с 2014 года и является величайшим архивом в мире и источником правды о войне.
Музей насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.