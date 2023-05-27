Что делать в случае радиационной аварии: инструкция от Минздрава

В разведке предупредили, что в ближайшее время российские оккупанты готовят провокацию с обстрелом Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, в котором хотят обвинить ВСУ. Враг уже показал, что он способен на все, так что стоит вспомнить, что делать в случае, если действительно произойдет радиационная авария.

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Об этом рассказали на сайте Министерства здравоохранения Украины. В первую очередь нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице.

Что делать дальше в случае радиационной аварии

1. Находитесь в укрытии

Для этого подойдет подвал или середина здания. Учитывая, что радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, держитесь как можно дальше от стен и крыши. Если это возможно, оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закройте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами и выключите системы вентиляции в доме.

Оставайтесь в укрытии до тех пора, пока официальные власти не дадут других указаний. Домашних животных держите рядом с собой, не разрешайте им гулять на улице.

2. Следите за официальными источниками информации

Пользуйтесь сообщениями от спасателей, полиции, местных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей в Telegram или Facebook. Обязательно следуйте всем указаниям властей и чрезвычайников.

3. Обеззаразьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не распорошить радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

4. Помойтесь по возможности

Примите душ с мылом, помойте голову шампунем, но не используйте кондиционеры, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на волосах. Не трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивные частицы не попали в открытые раны.

Если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Также можно воспользоваться влажными салфетками или тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

5. Наденьте чистую одежду

Помогите вашим родным и близким выполнить все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Безопасность воды и пищевых продуктов

Если спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, только вода в бутылках считается не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри радиоактивных веществ. Кипячение водопроводной воды не избавит ее от радиоактивных веществ.

Отметим, что вода в других емкостях внутри дома, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. В тоже время водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья тела, а также упаковок с пищей и водой.

"Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды", – отметили в Минздраве.

Пищевые продукты безопасны, если они хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.п.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открыванием пищевые контейнеры нужно протереть влажной тканью или чистым полотенцем. То же самое следует сделать с кухонными принадлежностями перед использованием. Использованную ткань или полотенца следует сложить в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставить в недоступном месте.

Когда нужно принимать йодид калия

Йодид калия, если его принимать вовремя и в определенной дозировке, блокирует поглощение радиоактивного йода щитовидной железой. Это снижает риск развития рака щитовидной железы и других ее заболеваний.

Он защищает не людей от радиации, а только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода.

"Йодид калия следует принимать только, если вы получили такое указание от органов власти или ГСЧС. Принимать йодид калий для "профилактики" без надобности – недопустимо. Это может навредить вашему здоровью. Также важно, что йодная профилактика осуществляется один раз", – подчеркнули в министерстве.

Детальнее о том, что спасет от "грязной бомбы", ядерного удара или взрыва на АЭС, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Захватчики в ближайшее время могут сымитировать нападение на АЭС под украинским флагом.

– В ГУР уточнили, что россияне могут устроить обстрел ЗАЭС в течение ближайших нескольких часов.

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