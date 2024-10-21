В Украине из-за боевых действий стремительно растет количество строительного мусора: что делать с токсичными отходами

В Украине большими темпами возрастает количество строительных отходов, возникших в результате боевых действий – в первую очередь, из-за массового применения агрессором корректируемых авиабомб большой мощности. После таких атак ничего, кроме руин, не остается.

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Что происходит далее с отходами от разрушений, и насколько опасен этот строительный мусор, читайте в материале OBOZ.UA.

Реальные цифры разрушений намного выше

Еще 27 сентября 2022 года было принято постановление Кабинета министров Украины №1073 "Об утверждении порядка обращения с образовавшимися отходами в связи с повреждением (разрушением) зданий и сооружений вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, или проведением работ по ликвидации их последствий". Документ призван решать указанные проблемы, но это происходит мягко говоря, "со скрипом".

Согласно с официальными данными, сейчас в Украине количество строительного мусора, возникшего в результате боевых действий, составляет приблизительно 700 тысяч тонн (если перевести данную цифру в дома – около 230 пятиэтажек). Но эта цифра, к сожалению, не имеет никакого отношения к реальности.

"Это только мусор, официально вывезенный на временные хранилища твердых бытовых отходов. Тут не учитываются поврежденные здания, которые не подлежат восстановлению и которые надо разбирать. Естественно, нет точных данных из прифронтовых городов, которые постоянно подвергаются обстрелам – Харьков, Херсон, Сумы, Днепр. Там количество руин растет с каждым днем. Я думаю, что реальное количество отходов, возникших в результате боевых действий – больше на порядок. Как минимум", – говорит OBOZ.UA Елена Колтик, глава коалиции Ukraine Support Team, бывшая директор департамента по обращению с отходами и экологической безопасности Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

По ее словам, официальные данные – это ориентировочная цифра из отчетов громад. "Согласно с постановлением №1073, громады должны ежемесячно информировать о количестве образующихся твердых отходов в результате обстрелов, но по факту большинство подает только оценочные цифры", – говорит Елена Колтик.

Угледар – это 190 тысяч тонн разного строительного мусора

Впрочем, количество строительного мусора, который возникает при разрушении того или иного здания, можно определить самостоятельно благодаря методике, разработанной общественной организацией ReThink. Это своеобразный калькулятор.

Возьмем, например, стандартную панельную 9-этажку. Строительные нормы устанавливают, что общая площадь, которую занимает жилой дом, не должна превышать 1500 квадратных метров. Предположим, что площадь 1000 квадратов. В случае разрушения такого дома возникает приблизительно следующее количество строительного мусора:

– Общая масса отходов от разрушений – 2200 тонн.

– Бетон – 2050 тонн.

– Кирпич – 40 тонн.

– Металлы – 43 тонны.

– Оконные и дверные блоки, стекло – 10 тонн.

Например, если взять небольшой городок Угледар, который до полномасштабной войны был процветающим населенным пунктом, городом-спутником двух прибыльных угольных шахт. Там было 87 жилых домов, половина из которых – пятиэтажки, остальные – 9 этажей. Три школы, семь детских садиков, одна больница.

Сейчас Угледар, если следовать методике ReThink – это 190 тысяч тонн руин, большинство из которых не разобраны. А официальные данные говорят о 700 тысячах тонн строительного мусора по всей стране, которые возникли из-за войны.

Кстати, по словам директора Харьковского коммунального предприятия по управлению отходами Юрия Суярко, за весь 2023 год на полигоны для хранения твердых отходов поступило всего лишь около 8,5 тысяч тонн строительного мусора, который возник в результате боевых действий.

Руины – это не только полезный бетон

Ответ на вопрос – кто должен заниматься разборкой, сортированием и утилизацией руин, до сих пор толком непонятен.

"Мы приезжаем в самом начале, проводим первоочередные аварийно-спасательные работы. Все, что потом: разбор, вывоз строительного мусора – это задача коммунальщиков", – говорит OBOZ.UA заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Юрий Колесниченко.

Постановление №1073 регулирует управление отходами от разрушений, и определяет уполномоченные органы, которые должны за это отвечать.

"В реалиях все это ложится на плечи громад, которые не всегда имеют на это ресурс – разобрать, отсортировать, вывезти на временные полигоны, передать на утилизацию или захоронение. Сейчас решению проблемы помогают донорские программы от ООН и других международных организаций, но этого крайне мало", – говорит Елена Колтик.

Громады часто не берутся за решение проблемы не только потому, что нет возможностей и средств, а потому, что дело это довольно опасное.

"До 70% всех разрушенных в ходе боевых действий домов покрыты шифером. Это асбест, сильнейший канцероген. В руинах есть и другие небезопасные отходы. Да те же батарейки, градусники со ртутью. Могут быть остатки ракет с токсичным топливом. Все это перемешано. И все это надо разобрать, рассортировать вручную. Что-то потом можно отправить на вторсырье – кирпич, бетон, металл, а что-то необходимо захоронить. И кто этим будет заниматься? За какие деньги?", – задает риторический вопрос OBOZ.UA Олег Листопад, эксперт по вопросам охраны окружающей среды экологического проекта АNTS.

Дело требует вмешательства экологической прокуратуры

Многие руководители громад идут по пути наименьшего сопротивления, просто-напросто устраивая несанкционированные полигоны твердых бытовых отходов. По принципу – "концы в воду". Иногда – в буквальном смысле слова.

"Согласно с постановлением №1073, временные полигоны для хранения твердых бытовых отходов должны находиться на расстоянии не менее 2 километров от воды. А у нас в Днепре недавно взяли, и из строительного мусора от взорванной девятиэтажки построили дамбы возле яхт-клуба", – рассказывает OBOZ.UA глава общественной организации "SaveDnipro" Ирина Черныш.

А в Ирпене, например, решили вообще не утруждаться, и в позапрошлом-прошлом году ссыпали весь строительный мусор, возникший в городе после временной оккупации, в пойму речки Буча. Да и еще и утрамбовали. Местные жители говорили, через пару лет все еще лучше утрамбуется, порастет травой, и будет "нормальный фундамент" для строительства коттеджей.

"В идеале мы должны стремиться получить вторичные ресурсы, которые будут использоваться в производстве строительной продукции. Но сейчас ситуация часто требует вмешательства экологической прокуратуры", – говорит Елена Колтик.

А количество строительного мусора в результате боевых действий пока что только растет...