Як відомо, на Росії триває перекличка міст, які відмовляються проводити паради до дня "победобесия".

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На сьогодні відомо про такі рішення в більш як 60 містах РФ.

Тож нині цікаво згадати про організаторів так званого "бессмертного полка Путина" в Україні, які ще в 2020 році звітували перед Росією за організацію радянських парадів та просування брехливої історії сталінсько-путінського победобесия в нашій країні.

З Медведчуком, Кивою, Козаком і К. все зрозуміло - вони нині на батьківщині свого роботодавця продовжують відпрацьовувати раніше вкрадені мільярди, які їм виділив Путін на боротьбу з "націоналістичною Україною".

Інша група - Рабінович і К. на своїй історичній батьківщині ностальгічно згадує, як їздила на броньовику по Хрещатику з Медведчуком і під червоним прапором.

Проте найцікавіше, що українська філія путінського "бессмертного полка" не лише залишилася в Києві, а й продовжує керувати і направляти на шлях істинний український народ.

Це і кілька десятків, не проти ночі буде сказано, народних депутатів України; і тисячі місцевих депутатів-путінців; і керівники жирних державних та комунальних установ, і ведучі "бессмертного полка" з Інтера…

Бо як кажуть очільники провладної партії, що без порад і голосів депутатів із забороненої партії зрадників, вони не можуть жить.

Я вже мовчу про стійкий світоглядний когнітивний дисонанс влади, яка вимагає від Заходу невідкладно прийняти Україну до ЄС і продовжує святкувати з Путінською Росією день "победобесия"?!

Нагадаю, що ЄС з 1964 року 9 травня святкує День Європи, а 8 травня вшановує День памʼяті і примирення.

Отак і живемо.