На восьмой год войны обыватель снова заговорил об "агрессии". Разговоры слышны на улице и в общественном транспорте.

Интернетные воины тоже разошлись – и как почитать, то у пяти человек из четырех – батько Бандера и Украина мать, но на практике одни и те же пойдут воевать, если Байден не уговорит КМП (Корпус морской пехоты США. - Ред.) делать это за нас. Даже не сомневайтесь)

Я о чем. В связи с активизацией разговоров про войну, которую большинство упорно не замечает, в сети "возбудились" ролики из серии "Так что же взять с собою на войну". Обычно я такое не смотрю, но вчера под чай с печеньками включил один. Включил, честно говоря, скептически сжав губы, и приготовился слушать, практически будучи уверенным, что в списке будет дох*я ненужного и точно не будет хватать одного предмета.

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В общем, советуют брать утилитарные ножи, горючее, есбиты, термухи, обувь, носки, 2 аптечки... еще что-то, не вызывающее острой реакции, спички (единственный момент с которым я был не согласен. Ребят, нах*й спички эти. Берите зажигалки BIC или Clipper, если шо.)

Ролик завершался, о важном предмете не говорили – и мой внутренний скептик ликовал, размакивая в чае печеньки.

Но вот! Удлиннитель, бл*дь, с тройной розеткой! Он сказал за него! Бл*дь, за тапки резиновые тож сказал!

Мой скептик улетучился и допивать чай пришлось в одиночестве, вместе с мыслями, что за 8 лет мы таки научились воевать.

В общем, не про*бите удлиннитель, тапки, таблетки от изжоги и поноса, если батя ваш Бандера, Украина - мамка и вы решили почтить ЗСУ своей явкой.