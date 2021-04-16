Что больше всего расстраивает разные знаки зодиака

У разных знаков зодиака существуют вещи, которые могут заставить их чувствовать себя плохо или неловко.

У представителей разных созвездий неприятные ощущения вызывают совершенно разные вещи. Одни корят себя за то, что слишком долго спят. Другие – за то, что дела идут не по плану. Об это рассказала для сайта Her Way астролог Лорена Томас.

Овен

Чувствуете себя подавленным, когда в жизни не происходит ничего нового.

Телец

Представители этого знака зодиака могут впасть в депрессию, если что-то окажется не таким совершенным, как они запланировали. Им трудно признать, что иногда нужно потерпеть неудачу, чтобы добиться успеха. Иногда люди этого знака зодиака не знают, как справиться с поражением. Нужно принять свое несовершенное "я", потому что это именно делает вас уникальным и особенным.

Близнецы

Они не умеют оставаться на одном месте, им нужно путешествовать и иметь возможность знакомиться с новыми людьми и местами. Без второго человека, который разделяет такие же интересны, Близнецы несчастны.

Рак

Когда у этого знак зодиака тяжелый период и он не говорит об этом с близкими, то строит вокруг себя стены и решает свои проблемы самостоятельно. И это делает его еще более подавленным.

Лев

Обиды из прошлого – вот что не дает вам уснуть по ночам. Этим людям трудно принять извинения, которых так и не было, и уйти от тех, кто причинил боль. Научитесь отпускать. Оставьте прошлое в прошлом и перестаньте мстить, иначе это принесет вред именно вам.

Дева

Людей, рожденных под этим созвездием, заставляют страдать излишние размышления и анализ. Если что-то вдруг идет не по плану, то они сразу винят себя. Постарайтесь расслабиться. Помните, что вы тратите свою энергию и время на вещи, которые не имеют большого значения.

Весы

Они на людях свои эмоции не показывают. Но как как только они остаются наедине со своими мыслями, ситуация меняется. Все это происходит из-за того, что они склонны убегать от своих проблем, стараясь всегда быть в окружении людей. В итоге проблемы накапливаются.

Скорпион

В отличие от Весов, Скорпионам нужно свободное пространство и личное время, чтобы пополнить свои силы. Их бесят люди, которые не дают им побыть наедине. Когда такое происходит, они чувствуют себя в клетке и задыхаются.

Стрелец

Причиной вашей депрессии обычно является отсутствие эгоизма. Эмпатия не дает игнорировать чью-то боль или проблемы. И это заставляет слишком много думаете о чувствах и потребностях других людей, не обращая внимания на себя.

Козерог

Эти люди помешаны на контроле. Когда вещи идут на самотек, они начинают паниковать.

Водолей

Основная причина скверного угнетенного настроения – это люди вокруг вас. Часто не удается доказать свою точку зрения. В итоге в глазах окружающих вы выглядите не в лучшем свете. Прекратите думать о других.

Рыбы

Для них самое важное – индивидуальность. Никогда не меняйте себя ради других.

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