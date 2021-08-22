Членов 'Азова' не пустили на IV Международный форум ветеранов: названа причина

Ветераны полка "Азов" не смогли попасть на IV Международный волонтерский и ветеранский форум. Полиция перекрыла доступ к КВЦ "Парковый" и не пропустила "азовцев", мотивируя ограничения необходимостью обеспечения охраны первых лиц государства.

Об этом сообщил Telegram-канал Pavlovsky News. Бойцы подчеркнули, что сначала получили приглашение на форум, но так и не были внесены в список гостей.

По словам "азовцев", они планировали поставить Зеленскому несколько "неудобных" вопросов о переговорах с Россией, войны, обороноспособности государства, легализации иностранных добровольцев, преследований патриотичной общественности, сдачи национальных интересов и т.д.

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Отметим, что в рамках проведения форума, приуроченного к 30-летию Независимости Украины, 30 семей ветеранов российско-украинской войны получили ключи от новых квартир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни возле Мемориала рабочие начали устанавливать исторические декорации, призванные представить быт украинцев в разные десятилетия. Одна из них отображала интерьер советской квартиры, также были установлены автоматы для газировки. Это вызвало негативную реакцию ряда киевлян.

В тот же день активисты прибыли на место и начали сносить декорации. В результате произошли стычки и были задержаны несколько человек, которых поздней отпустили.