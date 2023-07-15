Членам нацкомиссии, которая хотела переименовать Запорожье, в Раде предложили уволиться: подробности скандала

Комитет Верховной Рады, ответственный за организацию государственной власти, местного самоуправления, развития регионов и градостроительства, предлагает Национальной комиссии по стандартам государственного языка прекратить свою деятельность после контроверсиального решения. Это вызвало обсуждения о возможности изменения названия города Запорожье.

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Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский с заседания комитета. Врамках обсуждения вопроса был применим Закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Комитет, принимая во внимание обширные замечания и предложения, высказанные Министерством образования и науки, Министерством культуры и информационной политики, Министерством цифровой трансформации, Украинским институтом национальной памяти, ответственным за защиту государственного языка, а также народными депутатами, относительно других нарушений законодательства, принял следующее решение:

признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной; рекомендовать Министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку ее качества работы; рекомендовать членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий членов комиссии "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализации требований закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье. Члены комиссии считают, что нынешнее название может "не соответствовать стандартам".

Специалисты-филологи и историки заведений высшего образования из всех регионов составили перечень из 1400 населенных пунктов, которые рекомендуют переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

При этом объяснений, почему название Запорожье не соответствует новому законодательству, специалисты не предоставили.

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