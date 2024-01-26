Чистая вода для больницы в Херсоне: ЭКО МАРКЕТ присоединился к сбору Kalush Orchestra

ЭКО МАРКЕТ присоединился к совместной инициативе Kalush Orchestra и БФ Твоя опора по сбору средств на водоочистные сооружения для одного из медучреждений Херсонщины.

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Херсонская область все еще испытывает проблемы с доступом к чистой воде после уничтожения Каховской ГЭС – крупнейшее водохранилище Украины обеспечивало ею более 1 млн украинцев. В результате теракта по меньшей мере 150 тонн химикатов и других опасных веществ были смыты потоком воды в Днепр. Большая часть из них остаются в реке, делая воду оттуда опасной для употребления людьми.

Восстановление экосистемы может занять годы. Водоочистительные сооружения являются одним из самых эффективных способов помочь жителям региона получить доступ к чистой питьевой воде.

"Чистая вода – обеспечивает жизнь, а больница – это именно то место, где она крайне необходима. Мы объединились с ЭКО МАРКЕТ для того, чтобы совместными усилиями обеспечить больницу водоочистными сооружениями и улучшить существующую достаточно критическую ситуацию", – комментируют участники группы Kalush Orchestra

Поддержать инициативу можно сделав благотворительный взнос на сайте БФ "Твоя опора" и во всех магазинах ЭКО МАРКЕТ, пожертвовав на кассе любую кратную сумму 1 грн.

В октябре прошлого года, благодаря донатам тысяч украинцев, мы совместно с БФ Твоя опора и Я помогаю передали 470 семьям Херсонщины гуманитарную помощь на сумму более 1 млн грн. Поэтому когда нам представилась возможность еще раз помочь херсонцам, мы сразу согласились", – комментирует Инна Мирошниченко, президент ЭКО МАРКЕТ.

Медицинское учреждение, для которого проводится сбор, обслуживает жителей нескольких громад.

"Сегодня Херсонщина ежедневно страдает не только от вражеских обстрелов, но и борется с проблемой отсутствия питьевой воды Это ад, который стал нашей реальностью, поэтому настолько важно не опускать руки и продолжать помогать, ведь больницам Херсона нужна адекватная и скорая помощь уже сейчас. Убеждена, что именно благодаря объединению фондов, публичных личностей и крупного бизнеса вокруг такой болезненной темы сработает эффективно. Поэтому призываю всех людей присоединяться к проекту – делать добро так легко", – отметила Валерия Татарчук, учредительница и генеральный директор БФ "Твоя опора".