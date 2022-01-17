Чипсинку в форме Лох-Несского чудовища выставили на продажу за $850 тысяч. Фото

На eBay за 850 тысяч долларов продают чипс, похожий на мифологическое Лох-несское чудовище. Продавец заявил, что возврата товара не будет, и призвал участников торгов "покупать с уверенностью".

Как рассказал Daily record, продавцом необычного лота является американец с ником pinkymonroe2012. В описании товара он заявил, что чипс "новый", и "очень напоминает ему Несси, чудовище из шотландского озера Лох-Несс".

Он посоветовал будущему покупателю не есть "картофельного Несси", а просто смотреть на него. Также, продавец пообещал красиво упаковать купленную чипсу и отправить ее по почте.

"Она будет аккуратно упакована и отправлена, но я не несу ответственности за любые повреждения, возникшие во время транспортировки", – предупредил pinkymonroe2012.

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Он рекомендовал поторопиться и напомнил, что это все же чипс и со временем его форма может измениться.

"Я настоятельно рекомендую вам приобрести его сейчас, пока он еще в хорошем презентабельном состоянии", – поторопил продавец.

Так называаемое Лох-Несское чудовище уже давно не оставляет в покое приверженцев теории о том, что в озере на территории Шотландии живет огромное существо, которое, возможно, является потомком динозавров живших на нашей планете миллионы лет назад.

Периодически разные люди сообщают, что видели в озере то ли голову зверя, то ли целое туловище. Однако официальная наука такие свидетельства не признает, а потому, живет ли в озере кто-то большой, остается загадкой.

По данным Google, каждый месяц около 200 тысяч человек ищут в интернете информацию о Лох-Несском чудовище.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты, при помощи гидролокатора, обнаружили на дне озера Лох-Несс 9-метровую загадочную фигуру.