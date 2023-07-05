Чиновников, подозреваемых в коррупции, нужно лишить должностей – заявление 'Евросолидарности' Тернопольщины

Чиновники Тернопольской области, подозреваемые в коррупции, должны быть отстранены от своих должностей. Об этом говорится в заявлении Тернопольской территориальной организации партии "Европейская Солидарность".

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"В любой стране с устоявшимися демократическими традициями вопрос отставки руководителя, обвиняемого в причастности к коррупционным действиям, решается в течение нескольких часов и по инициативе самого чиновника. К сожалению, в этом случае этого не произошло", – констатируют тернопольские партийцы.

"Хуже всего то, что факты, о которых стало известно, имеют место во время жестокой и кровопролитной войны в Украине. В этих условиях не может толерироваться ни одно зло, а особенно если это касается чиновников, занимающих высокие должности", – говорится в заявлении.

Ни одна из фракций "Свободы", "Слуги народа", "За будущее" и "Доверия", которая входит в провластную коалицию в Тернопольском областном совете, не отреагировала на указанный факт, свидетельствующий о том, что европейские и демократические ценности – законность, справедливость, добропорядочность – остаются у нас задекларированными только на бумаге и не подкреплены никакими решительными действиями, констатируют в "Евросолидарности".

"Именно поэтому мы подчеркиваем важность проведения беспристрастного, объективного следствия и привлечения подозреваемых к ответственности в случае доказанности их вины. Мы требуем отстранить от занимаемых должностей всех фигурантов дела, чтобы не наносить еще больших репутационных потерь нашей области и не разрушать основные демократические ценности, за которые отдают свою жизнь на фронте наши защитники", – говорится в сообщении.

"Кроме того, акцентируем на необходимости обеспечения надлежащего управления областью, с соблюдением сознательного, ответственного и принципиального подхода. Так как в такое тяжелое и нестабильное время, во время военных действий в нашей стране, Тернопольщина не может оставаться под руководством тех, кто дискредитирует институты государственного управления и местного самоуправления", – убеждены в "Евросолидарности".