Четыре области накроют ливни: синоптики уточнили прогноз на субботу

На Успение Пресвятой Богородицы или первую Пречистую, 28 августа, погода в Украине будет местами мрачной и туманной. В части регионов также ожидаются значительные дожди.

Жара в этот день сохранится на востоке и юге. Такой прогноз на субботу дали синоптики Украинского гидрометцентра.

Согласно нему, в ночь на субботу значительные дожди прошли на Волыни, Ривненщине, Хмельнитчине, Винниччине и Житомирщине.

Тогда как в утренние и дневные часы осадки синоптики спрогнозировали в четырех областях – Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

В то же время отмечается, что на Закарпатье и Прикарпатье, в северо-восточных регионах и на востоке страны в этот день будет наблюдаться туман. Видимость составит 200-500 метров, из-за чего объявлен І уровень опасности погодных условий, желтый.

Видео дня

Свежее 28 августа будет на западе, где температура воздуха днем установится на уровне +21... +23 градусов. На Тернопольщине, в северных, части центральных и восточных областей теплее – до +22... +25. Местами в центре и на востоке, в Одесской, Днепропетровской областях столбики термометров покажут +27... +29. На Харьковщине, Луганщине, Донетчине, юге и в Крыму солнце прогреет воздух до +28... +31.

В Киеве и области днем в субботу осадков не ожидается, облачно с прояснениями, температура воздуха +23... +25.

Ветер, в зависимости от регионов, юго-западного, северного, южного и юго-восточного направлений, 3-8 метров в секунду.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, осенью погода в Украине будет привычной. В частности, ожидается теплый сентябрь, а в ноябре придут морозы.